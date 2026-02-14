PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Salzgitter mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizei Salzgitter

POL-SZ: Pressemitteilung der Polizei Peine vom 14.02.2026

Peine (ots)

Verkehrsunfall im Landkreis Peine mit einer verletzten und alkoholisierten Person

Am 13.02.2026, gegen 23:00 Uhr, befährt eine 27-Jährige Pkw-Fahrerin die K13 zwischen den Ortschaften Wipshausen und Meerdorf. Aus zunächst ungeklärter Ursache kommt sie alleinbeteiligt mit ihrem Pkw von der Fahrbahn nach links ab und kollidiert mit einem Baum. Die 27-Jährige wird schwerverletzt einem umliegenden Klinikum zugeführt. Während der Sachverhaltsaufnahme stellen die Beamten fest, dass die Unfallverursacherin unter dem Einfluss von Alkohol steht. Gegen sie wird nun ein Strafverfahren wegen des Verdachts der Gefährdung des Straßenverkehrs eingeleitet.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Salzgitter
Polizeikommissariat Peine
Polizeikommissariat Peine
Dienstschichtleiter
Telefon: 05171 / 99 90
http://www.polizei.niedersachsen.de

Original-Content von: Polizei Salzgitter, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Salzgitter mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizei Salzgitter
Weitere Meldungen: Polizei Salzgitter
Alle Meldungen Alle
  • 12.02.2026 – 16:46

    POL-SZ: Pressemitteilung der Polizeiinspektion SZ/PE/WF vom 12.02.2026.

    Salzgitter (ots) - Ursprungsmeldungen und Abschlusspressemeldung https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/56519/6215596 (11:39 Uhr) https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/56519/6215596 (12:26 Uhr) https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/56519/6215700 (13:15 Uhr) Größerer Polizeieinsatz Salzgitter-Fredenberg, Hans-Böckler-Ring, 12.02.2026, 10:30 Uhr. Polizei gibt ...

    mehr
  • 12.02.2026 – 16:21

    POL-SZ: Pressemitteilung der Polizeiinspektion SZ/PE/WF vom 12.02.2026

    Salzgitter-Hallendorf (ots) - Müllcontainer in Brand gesetzt Salzgitter-Hallendorf, Finkenherd, 11.02.2026 von 23:40 Uhr bis 12.02.2026, 00:05 Uhr Salzgitter-Hallendorf, Ilschenberg, 12.02.2026 zwischen 00:55 und 01:20 Uhr Eine unbekannte Täterschaft entzündete den Inhalt eines Altpapiercontainers in der Straße Finkenherd. Der Container wurde durch das Feuer ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren