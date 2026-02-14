Polizei Salzgitter

POL-SZ: Pressemitteilung der Polizei Peine vom 14.02.2026

Peine (ots)

Verkehrsunfall im Landkreis Peine mit einer verletzten und alkoholisierten Person

Am 13.02.2026, gegen 23:00 Uhr, befährt eine 27-Jährige Pkw-Fahrerin die K13 zwischen den Ortschaften Wipshausen und Meerdorf. Aus zunächst ungeklärter Ursache kommt sie alleinbeteiligt mit ihrem Pkw von der Fahrbahn nach links ab und kollidiert mit einem Baum. Die 27-Jährige wird schwerverletzt einem umliegenden Klinikum zugeführt. Während der Sachverhaltsaufnahme stellen die Beamten fest, dass die Unfallverursacherin unter dem Einfluss von Alkohol steht. Gegen sie wird nun ein Strafverfahren wegen des Verdachts der Gefährdung des Straßenverkehrs eingeleitet.

