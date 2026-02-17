PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizei Salzgitter

POL-SZ: Pressemitteilung der Polizei Peine vom 17.02.2026: Leichtverletzte nach Auffahrunfall

Peine (ots)

Gegen 08:40 Uhr am 17.02.2026 wurde eine 26-jährige Frau bei einem Auffahrunfall auf der B214, nahe Wipshausen, leicht verletzt. Die Frau bemerkte in ihrem Nissan das Abbremsen eines vor ihr fahrenden LKW zu spät und fuhr diesem auf. Die Frau musste mit leichten Verletzungen in ein Krankenhaus transportiert werden. Der 20-jährige LKW-Fahrer blieb unverletzt. Das Auto der Frau wurde abgeschleppt. Während der Bergungsarbeiten musste die Bundesstraße zeitweise gesperrt werden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Salzgitter/ Peine/ Wolfenbüttel
Polizeikommissariat Peine
Malte Jansen, POK
Öffentlichkeitsarbeit
Telefon: 05171 / 99 9-107
malte.jansen@polizei.niedersachsen.de

Original-Content von: Polizei Salzgitter, übermittelt durch news aktuell

