Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Freren - Einbruch in unbewohntes Einfamilienhaus - Polizei bittet um Hinweise

Freren (ots)

In der Zeit zwischen Freitag, dem 09.01.2026, gegen 17:00 Uhr, und Montag, dem 12.01.2026, etwa 09:40 Uhr, kam es in der Bahnhofstraße in Freren zu einem Einbruch.

Nach bisherigen Erkenntnissen verschaffte sich eine bislang unbekannte Täterschaft gewaltsam Zutritt zu einem unbewohnten Einfamilienhaus mit angrenzender Lagerhalle. Im Inneren des Gebäudes wurden mehrere Türen gewaltsam geöffnet und diverse Räume durchsucht.

Nach derzeitigem Ermittlungsstand wurde kein jedoch nichts entwendet. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeuginnen und Zeugen, die im genannten Zeitraum verdächtige Beobachtungen gemacht haben, sich bei der Polizei Spelle unter der Rufnummer 05977 / 204360 zu melden.

