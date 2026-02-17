Polizei Salzgitter

POL-SZ: Pressemitteilung der Polizeiinspektion SZ/PE/WF vom 17.02.2026.

Salzgitter, Peine, Wolfenbüttel (ots)

Regelmäßige Taschendiebstähle in Einkaufsmärkten - Präventionshinweise an die Bevölkerung.

Immer wieder kommt es insbesondere in Einkaufsmärkten zu konkreten Vorfällen von Taschendiebstahl.

Betroffen sind die Stadt Salzgitter, der Landkreis Peine und der Landkreis Wolfenbüttel.

Dabei wurden unter anderem Bargeld, Bankkarten sowie persönliche Dokumente entwendet. Nach aktuellen Erkenntnissen handelt es sich nicht um Einzelfälle, sondern um ein wiederkehrendes Phänomen, das in den vergangenen Wochen und Monaten regelmäßig aufgetreten ist. Oftmals sind es ältere Menschen, die Geschädigte dieser Delikte werden.

Vor diesem Hintergrund wenden wir uns heute bewusst an die Öffentlichkeit, um die Bevölkerung zu sensibilisieren, aufzuklären und durch gezielte Verhaltenshinweise zu schützen. Besonders betroffen sind dabei ältere Menschen, die gezielt angesprochen, abgelenkt oder in unübersichtlichen Situationen bestohlen werden.

Die Täter agieren häufig durch Ablenkungsmanöver, wie z. B.:

-Fragen nach dem Weg oder bestimmten Produkten.

-Bitten um Geldwechsel. Hierdurch kann die Täterschaft leicht erkennen, wo die Geschädigten ihre Wertsachen verwahren.

-absichtliches Anrempeln, damit Mittäter gezielt den Diebstahl begehen können.

-scheinbare Hilfsangebote anbieten. Oft sind die Geschädigten sehr gutgläubig und versuchen immer, den Fremden die Hilfe zu gewähren.

-körperliche Nähe in Warteschlangen oder engen Gängen suchen, um so entsprechend leicht die Beute machen zu können.

In mehreren Fällen wurden dabei unbemerkt Geldbörsen, Bargeld oder Dokumente entwendet. Es ist ein zum Teil beachtlicher Schaden entstanden.

Präventions- und Verhaltenshinweise

Um sich wirksam vor Taschendiebstahl zu schützen, empfehlen wir folgende Maßnahmen:

Umgang mit Wertsachen:

-Nehmen Sie nur so viel Bargeld und elektronische Zahlungsmittel mit, wie sie unbedingt zum Einkauf benötigen.

-Bewahren Sie Wertsachen in verschlossenen Innentaschen ihrer Kleidung auf.

-Verteilen Sie Bargeld, Karten und Dokumente auf verschiedene Taschen, um es der Täterschaft so schwer wie möglich zu machen.

-Tragen Sie Hand- und Umhängetaschen körpernah mit dem Verschluss zum Körper.

Taschen und Geldbörsen:

-Lassen Sie Taschen und Geldbörsen niemals unbeaufsichtigt liegen oder auch unbeaufsichtigt im Einkaufswagen stehen.

-Legen Sie diese nicht offen in Einkaufswagen oder Rollatoren und hängen Sie diese nicht sichtbar daran.

-Nutzen Sie, wenn möglich, Bauchtaschen unter der Kleidung.

Bankkarten und Sicherheit:

-Bewahren Sie PIN und Bankkarte niemals zusammen auf.

-Notieren Sie die PIN niemals so, dass sie von Fremden gelesen werden kann.

Bei Verlust oder Diebstahl:

-Sofort Sperrnotruf 116 116 anrufen

-Wir raten immer, eine Anzeige bei der Polizei zu erstatten.

-Im Notfall: 110 wählen und sich Rat und Hilfe bei der Polizei holen.

Verhalten in der Öffentlichkeit:

-Seien Sie misstrauisch bei Ablenkungsmanövern. Rechnen sie immer damit, dass dies eine Vorbereitung für einen Taschendiebstahl ist.

-Achten Sie auf unnötigen Körperkontakt.

-Halten Sie Abstand zu fremden Personen in engen Situationen.

-Sprechen Sie im Zweifel gezielt Personal oder Sicherheitsdienste an und bitten diese um Hilfe.

-Unser Ziel ist es, durch Information und Aufklärung Schäden zu verhindern, Menschen zu schützen und das Sicherheitsbewusstsein im öffentlichen Raum zu stärken.

