Polizei Salzgitter

POL-SZ: Pressemitteilung des Polizeikommissariats Wolfenbüttel vom 18.02.2026

Wolfenbüttel (ots)

Sachbeschädigung an Pkw

Wolfenbüttel, Lange Straße, Parkplatz neben dem Skatepark, 15.02.2026 von 14:30 Uhr bis 17.02.2026, 10:00 Uhr

Eine unbekannte Täterschaft schlug bei einem geparkten Kastenwagen die Beifahrer- sowie die Heckscheibe ein. Zudem wurden beide Außenspiegel beschädigt und die Kennzeichen entwendet. Der Schaden wird auf einen mittleren dreistelligen Betrag geschätzt. Hinweise sind an die Polizei Wolfenbüttel unter der Telefonnummer 05331 9330 zu richten.

Original-Content von: Polizei Salzgitter, übermittelt durch news aktuell