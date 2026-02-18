POL-SZ: Pressemitteilung des Polizeikommissariats Wolfenbüttel vom 18.02.2026
Schladen (ots)
Brand eines Lkw
Schladen, Im Gewerbegebiet, 18.02.2026 gegen 02:30 Uhr
Aus bisher unbekannten Gründen geriet eine Sattelzugmaschine sowie zwei Sattelauflieger auf einem Firmengelände in Brand. Die Fahrzeuge brannten vollständig aus. Die Feuerwehr konnte den Brand löschen. Personen wurden dabei nicht verletzt. Die Polizei beschlagnahmte den Brandort. Die Schadenshöhe kann aktuell noch nicht beziffert werden. Hinweise nimmt die Polizei Wolfenbüttel unter der Telefonnummer 05331 9330 entgegen.
