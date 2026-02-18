Polizei Salzgitter

POL-SZ: Pressemitteilung des Polizeikommissariats Wolfenbüttel vom 18.02.2026

Schladen (ots)

Brand eines Lkw

Schladen, Im Gewerbegebiet, 18.02.2026 gegen 02:30 Uhr

Aus bisher unbekannten Gründen geriet eine Sattelzugmaschine sowie zwei Sattelauflieger auf einem Firmengelände in Brand. Die Fahrzeuge brannten vollständig aus. Die Feuerwehr konnte den Brand löschen. Personen wurden dabei nicht verletzt. Die Polizei beschlagnahmte den Brandort. Die Schadenshöhe kann aktuell noch nicht beziffert werden. Hinweise nimmt die Polizei Wolfenbüttel unter der Telefonnummer 05331 9330 entgegen.

