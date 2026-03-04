PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizei Bochum

POL-BO: Nachtragsmeldung: Kleinkind nach Fenstersturz verstorben

Herne (ots)

Am 26. Februar kam es gegen 21 Uhr zu einem Einsatz von Polizei und Feuerwehr an der Verbindungsstraße in Herne, nachdem dort ein Kleinkind (1) aus dem Fenster eines Mehrfamilienhauses gestürzt war (https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/11530/6225418).

Das Mädchen zog sich lebensgefährliche Verletzungen zu und wurde mit einem Rettungshubschrauber zur intensivmedizinischen Behandlung in ein Krankenhaus geflogen. Dort ist es am Abend des 3. März verstorben.

Wie es zu dem tragischen Vorfall gekommen ist, ist weiterhin Gegenstand der kriminalpolizeilichen Ermittlungen unter Sachleitung der Staatsanwaltschaft.

Rückfragen bitte an:

Polizei Bochum
Mirella Turrek
Telefon: 0234 909-1027
E-Mail: pressestelle.bochum@polizei.nrw.de
https://bochum.polizei.nrw/

Original-Content von: Polizei Bochum, übermittelt durch news aktuell

