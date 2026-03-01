PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Pressemeldung der Polizei Jever für das Wochenende 27.02-01.03.2026

Jever (ots)

Wangerland
Bedrohung und Körperverletzung in Hohenkirchen

Am 28.02.2026, gegen 22:50 Uhr, kam es im Bereich der Helmsteder 
Straße in Hohenkirchen zu einer Bedrohung und einer Körperverletzung.
Zur genannten Zeit trafen ein Duo (ein 14-Jähriger und ein 
16-Jähriger) und ein 41-Jähriger aufeinander.
Im weiteren Verlauf seien die Jugendlichen von einer bislang 
unbekannten, weiteren Person mit einem Schlagwerkzeug bedroht und 
kurzzeitig verfolgt worden.
Gegen den 41-Jährigen sei ein Reizstoffspray eingesetzt worden.
Zeugen, die sachdienliche Angaben zu diesem Sachverhalt machen 
können, werden gebeten, sich unter 04461-7449-0 mit der Polizei in 
Jever in Verbindung zu setzen.


Sande
Körperverletzungen in einer Diskothek in Sande

Am 01.03.2026, gegen 03:40 Uhr, kam es zu einer Körperverletzung und 
einer gefährlichen Körperverletzung im WC-Bereich einer Diskothek in 
Sande.
In dem Bereich gerieten ein 21-Jähriger und ein 19-Jähriger in 
Streit, in dessen Verlauf der Jüngere dem Älteren einen Faustschlag 
in das Gesicht versetzte.
Unvermittelt darauf wurde dem 19-Jährigen, von einem bislang 
Unbekannten, seitlich von hinten mit einer Bierflasche gegen den Kopf
geschlagen.
Beide Streitparteien zogen sich Verletzungen zu.
Weitere Zeugen, die sachdienliche Angaben zu diesem Sachverhalt 
machen können, werden gebeten, sich unter 04461-7449-0 mit der 
Polizei in Jever in Verbindung zu setzen.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland
Mozartstraße 29
26382 Wilhelmshaven

Telefon: 04421 942-104
Außerhalb der Geschäftszeit der Pressestelle - 04421 942-216
E-Mail: pressestelle@pi-whv.polizei.niedersachsen.de
www.pd-ol.polizei-nds.de
www.twitter.com/Polizei_WHV_FRI

Original-Content von: Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland
Alle Meldungen Alle
  • 01.03.2026 – 09:36

    POL-WHV: Pressemeldung der Polizei Varel für das Wochenende 27.02.-01.03.2026

    Varel (ots) - Varel - Im Zeitraum von Freitagmittag bis Samstagvormittag wird von einem Pkw in der Beethovenstraße ein Kennzeichenpaar mit der Kreiskennung LDK- entwendet. Zeugen, die sachdienliche Beobachtungen zur Sache gemacht haben, wenden sich bitte an die Polizei in Varel unter der Telefonnummer 04451-9230. Zetel - Im Verlaufe des 27.02.2026 wird in der ...

    mehr
  • 01.03.2026 – 08:03

    POL-WHV: Brand in einem Kinderzimmer, 6-jähriges Mädchen durch Feuerwehr gerettet

    Wilhelmshaven (ots) - Am Freitagabend, um 20:11 Uhr, wurde ein Wohnungsbrand in der Marienstraße in Wilhelmshaven gemeldet. Bei Eintreffen der ersten Funkstreife war die Berufsfeuerwehr bereits vor Ort. Es handelte sich um ein dortiges Mehrfamilienhaus, brandbetroffen war eine im Erdgeschoß gelegene Wohnung. Die Feuerwehr teilte mit, dass aus einer Wohnung im ...

    mehr
  • 27.02.2026 – 10:34

    POL-WHV: Unerlaubtes Entfernen vom Unfallort in der Bismarckstraße

    Wilhelmshaven (ots) - Am 24.02.2026 in der Zeit zwischen 10:00 Uhr und 11:45 Uhr kam es auf einem Parkplatz in der Bismarckstraße in Höhe der Hausnummer 231 in Wilhelmshaven zu einem Verkehrsunfall. Nach bisherigen Erkenntnissen wurde ein dort abgestellter weißer Skoda vermutlich beim Ein- oder Ausparken durch ein anderes Fahrzeug an der Fahrerseite beschädigt. Der Unfallverursacher entfernte sich anschließend vom ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren