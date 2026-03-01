Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Pressemeldung der Polizei Jever für das Wochenende 27.02-01.03.2026

Jever (ots)

Wangerland Bedrohung und Körperverletzung in Hohenkirchen Am 28.02.2026, gegen 22:50 Uhr, kam es im Bereich der Helmsteder Straße in Hohenkirchen zu einer Bedrohung und einer Körperverletzung. Zur genannten Zeit trafen ein Duo (ein 14-Jähriger und ein 16-Jähriger) und ein 41-Jähriger aufeinander. Im weiteren Verlauf seien die Jugendlichen von einer bislang unbekannten, weiteren Person mit einem Schlagwerkzeug bedroht und kurzzeitig verfolgt worden. Gegen den 41-Jährigen sei ein Reizstoffspray eingesetzt worden. Zeugen, die sachdienliche Angaben zu diesem Sachverhalt machen können, werden gebeten, sich unter 04461-7449-0 mit der Polizei in Jever in Verbindung zu setzen. Sande Körperverletzungen in einer Diskothek in Sande Am 01.03.2026, gegen 03:40 Uhr, kam es zu einer Körperverletzung und einer gefährlichen Körperverletzung im WC-Bereich einer Diskothek in Sande. In dem Bereich gerieten ein 21-Jähriger und ein 19-Jähriger in Streit, in dessen Verlauf der Jüngere dem Älteren einen Faustschlag in das Gesicht versetzte. Unvermittelt darauf wurde dem 19-Jährigen, von einem bislang Unbekannten, seitlich von hinten mit einer Bierflasche gegen den Kopf geschlagen. Beide Streitparteien zogen sich Verletzungen zu. Weitere Zeugen, die sachdienliche Angaben zu diesem Sachverhalt machen können, werden gebeten, sich unter 04461-7449-0 mit der Polizei in Jever in Verbindung zu setzen.

