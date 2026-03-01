PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Brand in einem Kinderzimmer, 6-jähriges Mädchen durch Feuerwehr gerettet

Wilhelmshaven (ots)

Am Freitagabend, um 20:11 Uhr, wurde ein Wohnungsbrand in der 
Marienstraße in Wilhelmshaven gemeldet.
Bei Eintreffen der ersten Funkstreife war die Berufsfeuerwehr bereits
vor Ort. Es handelte sich um ein dortiges Mehrfamilienhaus, 
brandbetroffen war eine im Erdgeschoß gelegene Wohnung.
Die Feuerwehr teilte mit, dass aus einer Wohnung im Hausflur bei 
ihrem Eintreffen Qualm heraustrat. Nach Eintreten der Wohnungstür 
rannte ihnen ein Kleinkind entgegen.
Das Kind wurde vorsorglich dem Rettungsdienst übergeben. Weitere 
Personen, bis auf einen Hund, befanden sich nicht in der Wohnung.
Der eigentliche Brandort war ein Kinderzimmer, dort stand ein Bett in
Vollbrand. 
Die Fensterscheibe des Zimmers war bereits durch die Hitzeeinwirkung 
geborsten.
Die restlichen Zimmer waren nicht direkt brandbetroffen, aber durch 
die Rauchentwicklung verrußt und unbewohnbar.
Die wenig später eintreffende Mutter war nach ihren Angaben zusammen 
mit ihren beiden anderen Kindern kurz beim Einkaufen gewesen.
Das 6-jährige Kind und der Hund blieben unverletzt.
Die Familie wurde über die Stadt Wilhelmshaven zunächst in ein Hotel,
der Hund im Tierheim untergebracht.

Original-Content von: Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland, übermittelt durch news aktuell

