PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Unerlaubtes Entfernen vom Unfallort in der Bismarckstraße

Wilhelmshaven (ots)

Am 24.02.2026 in der Zeit zwischen 10:00 Uhr und 11:45 Uhr kam es auf einem Parkplatz in der Bismarckstraße in Höhe der Hausnummer 231 in Wilhelmshaven zu einem Verkehrsunfall.

Nach bisherigen Erkenntnissen wurde ein dort abgestellter weißer Skoda vermutlich beim Ein- oder Ausparken durch ein anderes Fahrzeug an der Fahrerseite beschädigt. Der Unfallverursacher entfernte sich anschließend vom Unfallort, ohne seinen gesetzlichen Pflichten nachzukommen.

Zeuginnen und Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei Wilhelmshaven unter der Telefonnummer 04421 942-0 in Verbindung zu setzen.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland
Mozartstraße 29
26382 Wilhelmshaven

Telefon: 04421 942-104
Außerhalb der Geschäftszeit der Pressestelle - 04421 942-216
E-Mail: pressestelle@pi-whv.polizei.niedersachsen.de
www.pd-ol.polizei-nds.de
www.twitter.com/Polizei_WHV_FRI

Original-Content von: Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland
Alle Meldungen Alle
  • 27.02.2026 – 10:30

    POL-WHV: Verkehrsunfall an der Kreuzung B437/Altjührdener Straße in Varel

    Varel (ots) - Am 26.02.2026 gegen 06:45 Uhr kam es im Kreuzungsbereich B437 / Altjührdener Straße in Varel zu einem Verkehrsunfall. Nach bisherigen Erkenntnissen beabsichtigte ein 41-jähriger Fahrzeugführer aus Varel mit einem Bus nach links abzubiegen und übersah dabei den entgegenkommenden Pkw eines 52-jährigen Fahrzeugführers aus Wilhelmshaven. Im ...

    mehr
  • 27.02.2026 – 10:16

    POL-WHV: Körperverletzung am Bahnübergang in Schortens - Zeugen gesucht

    Schortens (ots) - Am 22.02.2026 gegen 02:10 Uhr kam es im Bereich des Bahnüberganges in der Jeverschen Straße in Schortens zu einer Körperverletzung. Nach bisherigen Erkenntnissen wurde ein Radfahrer durch drei bislang unbekannte männliche Täter von seinem Fahrrad geschubst. Der Geschädigte stürzte infolge dessen, zog sich Verletzungen zu und verlor kurzzeitig ...

    mehr
  • 27.02.2026 – 10:11

    POL-WHV: Eierwürfe an Mehrfamilienhaus in der Papingastraße

    Wilhelmshaven (ots) - Am 26.02.2026 gegen 16:00 Uhr wurden in der Papingastraße in Wilhelmshaven Eier an die Fensterscheibe sowie an die Außenfassade eines Mehrfamilienhauses geworfen. Der Geschädigte stellte im Nahbereich mehrere Kinder bzw. Jugendliche im Alter zwischen 12 und 18 Jahren fest. Diese bestritten die Tat und bezichtigten jeweils andere Personen. Die ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren