Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Unerlaubtes Entfernen vom Unfallort in der Bismarckstraße

Wilhelmshaven (ots)

Am 24.02.2026 in der Zeit zwischen 10:00 Uhr und 11:45 Uhr kam es auf einem Parkplatz in der Bismarckstraße in Höhe der Hausnummer 231 in Wilhelmshaven zu einem Verkehrsunfall.

Nach bisherigen Erkenntnissen wurde ein dort abgestellter weißer Skoda vermutlich beim Ein- oder Ausparken durch ein anderes Fahrzeug an der Fahrerseite beschädigt. Der Unfallverursacher entfernte sich anschließend vom Unfallort, ohne seinen gesetzlichen Pflichten nachzukommen.

Zeuginnen und Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei Wilhelmshaven unter der Telefonnummer 04421 942-0 in Verbindung zu setzen.

