Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Eierwürfe an Mehrfamilienhaus in der Papingastraße

Wilhelmshaven (ots)

Am 26.02.2026 gegen 16:00 Uhr wurden in der Papingastraße in Wilhelmshaven Eier an die Fensterscheibe sowie an die Außenfassade eines Mehrfamilienhauses geworfen.

Der Geschädigte stellte im Nahbereich mehrere Kinder bzw. Jugendliche im Alter zwischen 12 und 18 Jahren fest. Diese bestritten die Tat und bezichtigten jeweils andere Personen.

Die entstandenen Eierrückstände konnten ohne größeren Aufwand entfernt werden. Ein Sachschaden entstand nicht. Strafbare Handlungen wurden nicht festgestellt. Die eingesetzten Polizeibeamten führten vor Ort ein erzieherisches Gespräch.

Original-Content von: Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland, übermittelt durch news aktuell