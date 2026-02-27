PRESSEPORTAL Presseportal Logo

POL-WHV: Eierwürfe an Mehrfamilienhaus in der Papingastraße

Wilhelmshaven (ots)

Am 26.02.2026 gegen 16:00 Uhr wurden in der Papingastraße in Wilhelmshaven Eier an die Fensterscheibe sowie an die Außenfassade eines Mehrfamilienhauses geworfen.

Der Geschädigte stellte im Nahbereich mehrere Kinder bzw. Jugendliche im Alter zwischen 12 und 18 Jahren fest. Diese bestritten die Tat und bezichtigten jeweils andere Personen.

Die entstandenen Eierrückstände konnten ohne größeren Aufwand entfernt werden. Ein Sachschaden entstand nicht. Strafbare Handlungen wurden nicht festgestellt. Die eingesetzten Polizeibeamten führten vor Ort ein erzieherisches Gespräch.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland
Mozartstraße 29
26382 Wilhelmshaven

Telefon: 04421 942-104
Außerhalb der Geschäftszeit der Pressestelle - 04421 942-216
E-Mail: pressestelle@pi-whv.polizei.niedersachsen.de
www.pd-ol.polizei-nds.de
www.twitter.com/Polizei_WHV_FRI

