Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Tageswohnungseinbruch in der Prenzlauer Straße

Wilhelmshaven (ots)

Am 26.02.2026 in der Zeit zwischen 10:30 Uhr und 20:49 Uhr kam es in der Prenzlauer Straße in Wilhelmshaven zu einem Tageswohnungseinbruch in ein Reihenendhaus. Nach bisherigen Erkenntnissen verschaffte sich die bislang unbekannte Täterschaft gewaltsam Zutritt zur Wohnung, indem die Fensterscheibe eines seitlich gelegenen Fensters eingeschlagen wurde. In den Räumlichkeiten wurden mehrere Schränke durchwühlt. Entwendet wurde Bargeld in dreistelliger Höhe. Eine spezialisierte Tatortaufnahme wurde durchgeführt. Die Ermittlungen dauern an.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit der Polizei in Wilhelmshaven unter der Rufnummer 04421 942-0 in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland, übermittelt durch news aktuell