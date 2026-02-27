Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Verkehrsunfall an der Kreuzung B437/Altjührdener Straße in Varel

Varel (ots)

Am 26.02.2026 gegen 06:45 Uhr kam es im Kreuzungsbereich B437 / Altjührdener Straße in Varel zu einem Verkehrsunfall.

Nach bisherigen Erkenntnissen beabsichtigte ein 41-jähriger Fahrzeugführer aus Varel mit einem Bus nach links abzubiegen und übersah dabei den entgegenkommenden Pkw eines 52-jährigen Fahrzeugführers aus Wilhelmshaven. Im Kreuzungsbereich kam es zum Zusammenstoß beider Fahrzeuge.

Der 52-Jährige wurde bei dem Unfall leicht verletzt. Die Ermittlungen zum genauen Unfallhergang dauern an.

Original-Content von: Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland, übermittelt durch news aktuell