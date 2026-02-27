Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland
POL-WHV: Verkehrsunfall an der Kreuzung B437/Altjührdener Straße in Varel
Varel (ots)
Am 26.02.2026 gegen 06:45 Uhr kam es im Kreuzungsbereich B437 / Altjührdener Straße in Varel zu einem Verkehrsunfall.
Nach bisherigen Erkenntnissen beabsichtigte ein 41-jähriger Fahrzeugführer aus Varel mit einem Bus nach links abzubiegen und übersah dabei den entgegenkommenden Pkw eines 52-jährigen Fahrzeugführers aus Wilhelmshaven. Im Kreuzungsbereich kam es zum Zusammenstoß beider Fahrzeuge.
Der 52-Jährige wurde bei dem Unfall leicht verletzt. Die Ermittlungen zum genauen Unfallhergang dauern an.
Rückfragen bitte an:
Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland
Mozartstraße 29
26382 Wilhelmshaven
Telefon: 04421 942-104
Außerhalb der Geschäftszeit der Pressestelle - 04421 942-216
E-Mail: pressestelle@pi-whv.polizei.niedersachsen.de
www.pd-ol.polizei-nds.de
www.twitter.com/Polizei_WHV_FRI
Original-Content von: Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland, übermittelt durch news aktuell