Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Körperverletzung am Bahnübergang in Schortens - Zeugen gesucht

Schortens (ots)

Am 22.02.2026 gegen 02:10 Uhr kam es im Bereich des Bahnüberganges in der Jeverschen Straße in Schortens zu einer Körperverletzung. Nach bisherigen Erkenntnissen wurde ein Radfahrer durch drei bislang unbekannte männliche Täter von seinem Fahrrad geschubst. Der Geschädigte stürzte infolge dessen, zog sich Verletzungen zu und verlor kurzzeitig das Bewusstsein. Die Täter flüchteten anschließend in unbekannte Richtung. Zeuginnen und Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit der Polizei in Schortens unter der Telefonnummer 04461 98493-0 in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland, übermittelt durch news aktuell