Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland
POL-WHV: Körperverletzung am Bahnübergang in Schortens - Zeugen gesucht
Schortens (ots)
Am 22.02.2026 gegen 02:10 Uhr kam es im Bereich des Bahnüberganges in der Jeverschen Straße in Schortens zu einer Körperverletzung. Nach bisherigen Erkenntnissen wurde ein Radfahrer durch drei bislang unbekannte männliche Täter von seinem Fahrrad geschubst. Der Geschädigte stürzte infolge dessen, zog sich Verletzungen zu und verlor kurzzeitig das Bewusstsein. Die Täter flüchteten anschließend in unbekannte Richtung. Zeuginnen und Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit der Polizei in Schortens unter der Telefonnummer 04461 98493-0 in Verbindung zu setzen.
Rückfragen bitte an:
Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland
Mozartstraße 29
26382 Wilhelmshaven
Telefon: 04421 942-104
Außerhalb der Geschäftszeit der Pressestelle - 04421 942-216
E-Mail: pressestelle@pi-whv.polizei.niedersachsen.de
www.pd-ol.polizei-nds.de
www.twitter.com/Polizei_WHV_FRI
Original-Content von: Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland, übermittelt durch news aktuell