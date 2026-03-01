PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Pressemeldung der Polizei Varel für das Wochenende 27.02.-01.03.2026

Varel (ots)

Varel -
Im Zeitraum von Freitagmittag bis Samstagvormittag wird von einem Pkw
in der Beethovenstraße ein Kennzeichenpaar mit der Kreiskennung LDK- 
entwendet.
Zeugen, die sachdienliche Beobachtungen zur Sache gemacht haben, 
wenden sich bitte an die Polizei in Varel unter der Telefonnummer 
04451-9230.

Zetel -
Im Verlaufe des 27.02.2026 wird in der Kirchstraße ein 
Verkehrszeichen (Vorfahrt gewähren) beschädigt und abgeknickt, sodass
es auf dem Boden liegt. In den Abendstunden wird hierdurch der Pkw 
eines 26-jährigen Fahrzeugführers beschädigt, als dieser über das 
Schild fährt.
Zeugen, die sachdienliche Beobachtungen zur Sache gemacht haben, 
wenden sich bitte an die Polizei in Varel unter der Telefonnummer 
04451-9230.

Zetel -
Am frühen Nachmittag des 27.02.2026 kommt es im Kreuzungsbereich der 
Bohlenberger Straße/ Ohrbült zu einem Verkehrsunfall, bei dem eine 
15-jährige Jugendliche leicht verletzt wird.
Ein 86-jähriger Fahrzeugführer will aus der Bohlenberger Straße in 
die Straße Ohrbült einbiegen. Hierbei übersieht er die bevorrechtigte
Jugendliche, die mit ihrem E-Scooter die Bohlenberger Straße vor dem 
Pkw überquert. Es kommt zu einem Zusammenstoß, durch den die 
Jugendliche stürzt und leichte Verletzungen erleidet.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland
Mozartstraße 29
26382 Wilhelmshaven

Telefon: 04421 942-104
Außerhalb der Geschäftszeit der Pressestelle - 04421 942-216
E-Mail: pressestelle@pi-whv.polizei.niedersachsen.de
www.pd-ol.polizei-nds.de
www.twitter.com/Polizei_WHV_FRI

Original-Content von: Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland, übermittelt durch news aktuell

