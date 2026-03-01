Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Pressemeldung der Polizei Varel für das Wochenende 27.02.-01.03.2026

Varel (ots)

Varel - Im Zeitraum von Freitagmittag bis Samstagvormittag wird von einem Pkw in der Beethovenstraße ein Kennzeichenpaar mit der Kreiskennung LDK- entwendet. Zeugen, die sachdienliche Beobachtungen zur Sache gemacht haben, wenden sich bitte an die Polizei in Varel unter der Telefonnummer 04451-9230. Zetel - Im Verlaufe des 27.02.2026 wird in der Kirchstraße ein Verkehrszeichen (Vorfahrt gewähren) beschädigt und abgeknickt, sodass es auf dem Boden liegt. In den Abendstunden wird hierdurch der Pkw eines 26-jährigen Fahrzeugführers beschädigt, als dieser über das Schild fährt. Zeugen, die sachdienliche Beobachtungen zur Sache gemacht haben, wenden sich bitte an die Polizei in Varel unter der Telefonnummer 04451-9230. Zetel - Am frühen Nachmittag des 27.02.2026 kommt es im Kreuzungsbereich der Bohlenberger Straße/ Ohrbült zu einem Verkehrsunfall, bei dem eine 15-jährige Jugendliche leicht verletzt wird. Ein 86-jähriger Fahrzeugführer will aus der Bohlenberger Straße in die Straße Ohrbült einbiegen. Hierbei übersieht er die bevorrechtigte Jugendliche, die mit ihrem E-Scooter die Bohlenberger Straße vor dem Pkw überquert. Es kommt zu einem Zusammenstoß, durch den die Jugendliche stürzt und leichte Verletzungen erleidet.

