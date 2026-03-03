PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Sasbach am Kaiserstuhl: Sachbeschädigung und versuchte Brandstiftung an Bauwagen - Polizei bittet um Hinweise

Freiburg (ots)

In den vergangenen drei Wochen ist ein Bauwagen im Bereich der Kläranlage Ziel von Vandalismus geworden. Nach bisherigen Erkenntnissen beschädigten unbekannte Täter den Anhänger erheblich. Zudem versuchten sie, den Bauwagen in Brand zu setzen.

Durch die Beschädigungen entstand ein erheblicher Sachschaden. Die Nutzung des Bauwagens ist derzeit deutlich beeinträchtigt. Angaben zur genauen Schadenshöhe liegen aktuell noch nicht vor.

Die Polizei hat Ermittlungen wegen Sachbeschädigung sowie versuchter Brandstiftung aufgenommen.

Zeuginnen und Zeugen, die in den vergangenen drei Wochen im Bereich der Kläranlage verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben oder Hinweise zu möglichen Tätern geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Emmendingen unter der Telefonnummer 07641-582-0 in Verbindung zu setzen.

