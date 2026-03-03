PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Wehr: Verfolgungsfahrt - Täterfestnahme

Freiburg (ots)

Am Dienstag, 03.03.2026, gegen 00:30 Uhr fiel einer Streifenwagenbesatzung auf der B518 in Wehr ein VW Touran auf, der mit deutlich überhöhter Geschwindigkeit mittig auf der Fahrbahn fuhr. Die Einsatzkräfte konnten den VW einholen und folgten diesem. Dabei wurden Geschwindigkeiten bis 200 km/h erreicht. Auch innerorts blieb die Geschwindigkeit des VWs dreistellig, weshalb die Verfolgung durch die Einsatzkräfte abgebrochen wurde. Aufgrund einer Baustelle war der weitere Fluchtweg nur durch die Straße Chaibegäßle möglich, wo die Beamten den Tatverdächtigen beim Verlassen seines Autos beobachten und wieder verfolgen konnten. Der 20-Jährige konnte nach kurzer Verfolgung zu Fuß eingeholt und vorläufig festgenommen werden. Der Führerschein wurde einbehalten. Ein Strafverfahren wegen eines Verbotenen Kraftfahrzeugrennens wurde eingeleitet.

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell

