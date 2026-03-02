Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Wehr: Auto angefahren und geflüchtet

Freiburg (ots)

Am Sonntag, 01.03.2026, in der Zeit von 04.00 Uhr bis 05.00 Uhr soll in Wehr in der Weckertsmatt der Spiegel eines Dacia Sanderos durch ein bislang unbekanntes Auto angefahren und beschädigt worden sein. Nach bisherigen Erkenntnissen soll das bislang unbekannte Auto im genannten Zeitraum mehrfach in den benachbarten Straßen mit überhöhter Geschwindigkeit unterwegs gewesen sein. Der Polizeiposten Wehr hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeuginnen und Zeugen, die das bislang unbekannte Auto wahrgenommen haben oder Hinweise auf den Verursacher geben können. Der Polizeiposten ist zu den üblichen Bürozeiten unter Tel. 07762 80780 erreichbar. Das Polizeirevier Bad Säckingen nimmt Hinweise rund um die Uhr unter Tel. 07761 934 0 entgegen.

