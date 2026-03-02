Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Lauchringen: Einbruch in Gaststätte

Freiburg (ots)

In der Zeit von Sonntag, 01.03.2026, 23.00 Uhr bis Montag, 02.03.2026, 06.00 Uhr gelangte bislang unbekannte Täterschaft gewaltsam in die Räumlichkeiten einer Gaststätte in der Lauchringer Straße. Die Täterschaft durchsuchte sämtliche Räume und brach auch die Kasse auf. Die Täterschaft entkam mit Diebesgut in vierstelliger Höhe. Der Polizeiposten Tiengen hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeuginnen und Zeugen, die Angaben zum Sachverhalt machen können oder Verdächtiges an der genannten Örtlichkeit beobachtet haben. Außerdem werden Anwohnende gebeten, ihre privaten Videoüberwachungsanlagen zu sichten und verdächtige Personen oder Fahrzeuge der Polizei mitzuteilen. Der Polizeiposten ist zu den üblichen Bürozeiten unter Tel. 07741 8316 283 erreichbar. Das Polizeirevier Waldshut-Tiengen nimmt Hinweise rund um die Uhr unter Tel. 07751 8316 531 entgegen.

