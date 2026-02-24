PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Hamm mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Fußgängerin nach Zusammenstoß mit Pkw schwer verletzt

Hamm-Mitte (ots)

Am Montagmorgen, 23. Februar, kam es an der Kreuzung Theodor-Heuss-Platz / Südstraße zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Pkw und einer Fußgängerin.

Eine 57-jährige Skoda-Fahrerin aus Hamm befuhr gegen 6.55 Uhr den Theodor-Heuss-Platz in nördlicher Richtung und beabsichtigte, nach rechts in die Südstraße abzubiegen. Sie hatte zuvor an einem STOP-Schild gehalten.

Zur gleichen Zeit überquerte eine 58-jährige Hammerin den Einmündungsbereich des Theodor-Heuss-Platzes in Richtung Norden. Es kam zum Zusammenstoß, bei dem sich die Fußgängerin schwer verletzte.

Sie wurde mit einem Rettungswagen zur stationären Behandlung in ein örtliches Krankenhaus gebracht. (rv)

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Hamm
Pressestelle Polizei Hamm
Telefon: 02381 916-1006
E-Mail: pressestelle.hamm@polizei.nrw.de
https://hamm.polizei.nrw/

Original-Content von: Polizeipräsidium Hamm, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Hamm mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Hamm
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Hamm
Alle Meldungen Alle
  • 24.02.2026 – 10:24

    POL-HAM: 50-jährige Radfahrerin leicht verletzt

    Hamm-Uentrop (ots) - Eine 50-jährige Radfahrerin zog sich am Montag, 23. Februar, bei einem Verkehrsunfall leichte Verletzungen zu. Eine 73-jährige Skoda-Fahrerin aus Hamm befuhr gegen 11.50 Uhr die Schützenstraße in nördliche Richtung. Im Kreuzungsbereich beabsichtigte sie, nach rechts auf die Ostenallee in Richtung Osten abzubiegen. Zeitgleich befuhr die Radfahrerin den südlichen Radweg der Ostenallee in Richtung ...

    mehr
  • 24.02.2026 – 10:23

    POL-HAM: VW beschädigt - Verursacher flüchtig

    Hamm-Mitte (ots) - Ein bislang unbekannter Unfallverursacher beschädigte in der Zeit von Sonntag, 22. Februar, 20 Uhr, und Montag, 23. Februar, 15.30 Uhr, einen geparkten VW in einer Parklücke an der Feidikstraße. Der schwarze Wagen wurde an der linken Fahrzeugseite beschädigt, der Sachschaden wird auf mehr als 2.000 Euro geschätzt. Hinweise zu dem Flüchtigen nimmt die Polizei Hamm unter der Rufnummer 02381 916-0 ...

    mehr
  • 24.02.2026 – 08:17

    POL-HAM: 38-jähriger Einbrecher festgenommen

    Hamm-Heessen (ots) - Einsatzkräfte der Polizei Hamm nahmen in der Nacht zum Dienstag, dem 24. Februar, einen 38-jährigen, polizeibekannten Mann fest. Zuvor war der Tatverdächtige in ein Firmengebäude "Auf dem Knuf" eingestiegen. Gegen 2 Uhr bemerkten aufmerksame Zeugen in einem benachbarten Firmengebäude laute Knallgeräusche und alarmierten umgehend die Polizei. Die schnell vor Ort erschienenen Beamten konnten den ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren