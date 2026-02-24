Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Fußgängerin nach Zusammenstoß mit Pkw schwer verletzt

Hamm-Mitte (ots)

Am Montagmorgen, 23. Februar, kam es an der Kreuzung Theodor-Heuss-Platz / Südstraße zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Pkw und einer Fußgängerin.

Eine 57-jährige Skoda-Fahrerin aus Hamm befuhr gegen 6.55 Uhr den Theodor-Heuss-Platz in nördlicher Richtung und beabsichtigte, nach rechts in die Südstraße abzubiegen. Sie hatte zuvor an einem STOP-Schild gehalten.

Zur gleichen Zeit überquerte eine 58-jährige Hammerin den Einmündungsbereich des Theodor-Heuss-Platzes in Richtung Norden. Es kam zum Zusammenstoß, bei dem sich die Fußgängerin schwer verletzte.

Sie wurde mit einem Rettungswagen zur stationären Behandlung in ein örtliches Krankenhaus gebracht. (rv)

