Polizei Duisburg

POL-DU: Safer Internet Day 2026: "Together for a better Internet" - Die Kriminalprävention informiert

Stadtgebiet (ots)

Am Dienstag (10. Februar) beteiligt sich die Polizei Duisburg am diesjährigen "Safer Internet Day". Unter dem Motto "Together for a better Internet" setzen sich weltweit Menschen und Institutionen an diesem Tag dafür ein, die Sicherheit im Internet zu verbessern. Das Kriminalkommissariat Kriminalprävention und Opferschutz bietet dazu Informationen über die Gefahren von Cybercrime für Menschen aller Altersgruppen an. Der Schwerpunkt liegt in diesem Jahr auf der Prävention von Online-Anlagebetrug. Unsere Expertinnen und Experten der Kriminalprävention stehen Ihnen in der Zeit von 10 bis 13 Uhr in der Beratungsstelle der Verbraucherzentrale NRW auf der Friedrich-Wilhelm-Straße 30 (Stadtmitte) mit Informationen über die Gefahren von betrügerischen Geldanlagen und weiterer betrügerischen Maschen wie unrealistischen Gewinnversprechen zur Verfügung. Sie sind eher digital unterwegs? Kein Problem: Ergänzt wird das Angebot als virtuelle Informationsveranstaltung per Zoom. Ab 18 Uhr erhalten Teilnehmende Informationen zum Phänomen Online-Anlagebetrug (Cybertrading Fraud) und wichtige Tipps, wie Sie sich vor dieser Betrugsmasche schützen können. Wer an der Online-Veranstaltung teilnehmen möchte, nutzt bitte die Meeting-ID 784 019 4768 und den Kenncode 713874.

Weitere Informationen zum Safer Internet Day finden Sie hier: https://duisburg.polizei.nrw/SaferInternetDay2026

Zusätzlich werden allgemeine Präventionstipps zum Thema "Gefahren im Internet" unter folgendem Link bereitgestellt: https://www.polizei-beratung.de/themen-und-tipps/gefahren-im-internet/

Original-Content von: Polizei Duisburg, übermittelt durch news aktuell