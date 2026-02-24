Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: 50-jährige Radfahrerin leicht verletzt

Hamm-Uentrop (ots)

Eine 50-jährige Radfahrerin zog sich am Montag, 23. Februar, bei einem Verkehrsunfall leichte Verletzungen zu.

Eine 73-jährige Skoda-Fahrerin aus Hamm befuhr gegen 11.50 Uhr die Schützenstraße in nördliche Richtung. Im Kreuzungsbereich beabsichtigte sie, nach rechts auf die Ostenallee in Richtung Osten abzubiegen. Zeitgleich befuhr die Radfahrerin den südlichen Radweg der Ostenallee in Richtung Westen.

Im Einmündungsbereich kam es zum Zusammenstoß. Ein Rettungswagen brachte die 50-jährige Hammerin zur ambulanten Behandlung in ein nahe gelegenes Krankenhaus. (rv)

Original-Content von: Polizeipräsidium Hamm, übermittelt durch news aktuell