Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: VW beschädigt - Verursacher flüchtig

Hamm-Mitte (ots)

Ein bislang unbekannter Unfallverursacher beschädigte in der Zeit von Sonntag, 22. Februar, 20 Uhr, und Montag, 23. Februar, 15.30 Uhr, einen geparkten VW in einer Parklücke an der Feidikstraße.

Der schwarze Wagen wurde an der linken Fahrzeugseite beschädigt, der Sachschaden wird auf mehr als 2.000 Euro geschätzt.

Hinweise zu dem Flüchtigen nimmt die Polizei Hamm unter der Rufnummer 02381 916-0 oder unter hinweise.hamm@polizei.nrw.de entgegen. (rv)

Polizeipräsidium Hamm
Pressestelle Polizei Hamm
Telefon: 02381 916-1006
E-Mail: pressestelle.hamm@polizei.nrw.de
https://hamm.polizei.nrw/

