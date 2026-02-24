PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Hamm mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: 38-jähriger Einbrecher festgenommen

Hamm-Heessen (ots)

Einsatzkräfte der Polizei Hamm nahmen in der Nacht zum Dienstag, dem 24. Februar, einen 38-jährigen, polizeibekannten Mann fest. Zuvor war der Tatverdächtige in ein Firmengebäude "Auf dem Knuf" eingestiegen.

Gegen 2 Uhr bemerkten aufmerksame Zeugen in einem benachbarten Firmengebäude laute Knallgeräusche und alarmierten umgehend die Polizei. Die schnell vor Ort erschienenen Beamten konnten den Tatverdächtigen innerhalb des Gebäudes wahrnehmen.

Er reagierte jedoch nicht auf die polizeiliche Ansprache, sodass zur Unterstützung ein Diensthund angefordert wurde.

Nachdem die Einsatzkräfte gemeinsam mit dem Diensthund das Gebäude betreten und durchsucht hatten, konnten sie den 38-Jährigen widerstandslos festnehmen.

Bei der Überprüfung der Personalien stellte sich zudem heraus, dass gegen den Mann ein Haftbefehl zur Strafvollstreckung durch die Staatsanwaltschaft Dortmund vorlag.

Der Festgenommene kam anschließend in das Polizeigewahrsam. (ds)

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Hamm
Pressestelle Polizei Hamm
Telefon: 02381 916-1006
E-Mail: pressestelle.hamm@polizei.nrw.de
https://hamm.polizei.nrw/

Original-Content von: Polizeipräsidium Hamm, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Hamm mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Hamm
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Hamm
Alle Meldungen Alle
  • 23.02.2026 – 12:08

    POL-HAM: Alleinunfall mit Pedelec

    Hamm-Rhynern (ots) - Ein 34-jähriger Pedelec-Fahrer zog sich am Freitag, 20. Februar, gegen 12.55 Uhr, bei einem Alleinunfall auf der Straße "In der Kuhweide" leichte Verletzungen zu. Er befuhr die Straße in südlicher Richtung, als sein an der Leine geführter Hund vor das Fahrrad lief und er daraufhin stürzte. Ein Rettungswagen brachte den Mann aus Welver zur ambulanten Behandlung in ein Krankenhaus nach Soest. (rv) Rückfragen bitte an: Polizeipräsidium Hamm ...

    mehr
  • 23.02.2026 – 11:46

    POL-HAM: Einbruch in Getränkemarkt

    Hamm-Uentrop (ots) - Die Räumlichkeiten eines Getränkemarkts an der Straße "Auf dem Südfelde" waren in der Nacht zum Freitag, 20. Februar, kurz nach 2 Uhr, das Ziel unbekannter Einbrecher. Durch das Aufhebeln einer Fensterscheibe verschafften sich die unbekannten Tatverdächtigen gewaltsam Zugang zu dem Markt. Dort entwendeten sie mehrere Schachteln Zigaretten, Schnapsflaschen und Bargeld. In einem Nebengebäude ...

    mehr
  • 23.02.2026 – 11:43

    POL-HAM: Illegales Kraftfahrzeugrennen auf der Richard-Wagner-Straße

    Hamm-Mitte (ots) - Ein Mercedes und ein Audi lieferten sich am Freitag, dem 20. Februar, gegen 22 Uhr, auf der Richard-Wagner-Straße ein Kraftfahrzeugrennen, wobei zwei 19-jährige Fahrzeugführer von zivilen Einsatzkräften der Polizei Hamm gestoppt werden konnten. Den zivilen Beamten waren die beiden Fahrzeuge bereits auf der Hafenstraße aufgefallen, da sie den ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren