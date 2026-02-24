Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: 38-jähriger Einbrecher festgenommen

Hamm-Heessen (ots)

Einsatzkräfte der Polizei Hamm nahmen in der Nacht zum Dienstag, dem 24. Februar, einen 38-jährigen, polizeibekannten Mann fest. Zuvor war der Tatverdächtige in ein Firmengebäude "Auf dem Knuf" eingestiegen.

Gegen 2 Uhr bemerkten aufmerksame Zeugen in einem benachbarten Firmengebäude laute Knallgeräusche und alarmierten umgehend die Polizei. Die schnell vor Ort erschienenen Beamten konnten den Tatverdächtigen innerhalb des Gebäudes wahrnehmen.

Er reagierte jedoch nicht auf die polizeiliche Ansprache, sodass zur Unterstützung ein Diensthund angefordert wurde.

Nachdem die Einsatzkräfte gemeinsam mit dem Diensthund das Gebäude betreten und durchsucht hatten, konnten sie den 38-Jährigen widerstandslos festnehmen.

Bei der Überprüfung der Personalien stellte sich zudem heraus, dass gegen den Mann ein Haftbefehl zur Strafvollstreckung durch die Staatsanwaltschaft Dortmund vorlag.

Der Festgenommene kam anschließend in das Polizeigewahrsam. (ds)

Original-Content von: Polizeipräsidium Hamm, übermittelt durch news aktuell