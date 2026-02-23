Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Illegales Kraftfahrzeugrennen auf der Richard-Wagner-Straße

Hamm-Mitte (ots)

Ein Mercedes und ein Audi lieferten sich am Freitag, dem 20. Februar, gegen 22 Uhr, auf der Richard-Wagner-Straße ein Kraftfahrzeugrennen, wobei zwei 19-jährige Fahrzeugführer von zivilen Einsatzkräften der Polizei Hamm gestoppt werden konnten.

Den zivilen Beamten waren die beiden Fahrzeuge bereits auf der Hafenstraße aufgefallen, da sie den Zivilwagen zügig überholten und sich anschließend vor ihm auf den westlich gelegenen Fahrstreifen bewegten. Im weiteren Verlauf beschleunigten die Fahrzeugführer ihre Wagen massiv, um auf andere Verkehrsteilnehmer aufzuschließen, und verringerten anschließend wieder stark die Geschwindigkeit.

Als sie sich nebeneinander vor einer rot zeigenden Ampel an der Kreuzung Richard-Wagner-Straße/Langewanneweg befanden, konnten die Beamten eine Kommunikation der beiden wahrnehmen.

Beim Phasenwechsel der Ampel beschleunigten beide Fahrzeuge massiv und fuhren auf gleicher Höhe, ehe sich ein Fahrzeug absetzen konnte. Dabei passierte mindestens ein Fahrzeugführer die Ampel im Kreuzungsbereich Richard-Wagner-Straße/Fritz-Reuter-Straße bei Rotlicht.

Die hinterherfahrenden Beamten konnten beide Fahrzeuge auf der Reginenstraße Ecke Dohmwirthhof anhalten und kontrollieren.

Die Führerscheine, Mobiltelefone und die Fahrzeuge wurden sichergestellt beziehungsweise beschlagnahmt. Die beiden Fahrzeugführer aus Hamm erwartet nun ein Strafverfahren wegen der Teilnahme an einem illegalen Kraftfahrzeugrennen. (ds)

Original-Content von: Polizeipräsidium Hamm, übermittelt durch news aktuell