PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Hamm mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Küchenbrand in Mehrfamilienhaus - vier Personen verletzt

Hamm-Pelkum (ots)

Zu einem Küchenbrand kam es am Freitag, dem 20. Februar, gegen 9 Uhr, in der Wohnung eines Mehrfamilienhauses "Zu den Alpen".

Die herbeigeeilten Einsatzkräfte der Feuerwehr löschten den Brand in der Küche einer Kellerwohnung.

Aufgrund der starken Rauchentwicklung kamen vier Personen, darunter auch die 73-jährige Wohnungsinhaberin, mit Verdacht auf Rauchgasintoxikation in ein nahe gelegene Krankenhäuser.

Es entstand Sach- und Gebäudeschaden, dessen genaue Höhe zum aktuellen Zeitpunkt noch nicht beziffert werden kann. (ds)

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Hamm
Pressestelle Polizei Hamm
Telefon: 02381 916-1006
E-Mail: pressestelle.hamm@polizei.nrw.de
https://hamm.polizei.nrw/

Original-Content von: Polizeipräsidium Hamm, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Hamm mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Hamm
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Hamm
Alle Meldungen Alle
  • 23.02.2026 – 10:56

    POL-HAM: Einbruch in der Keitstraße - Polizeihubschrauber unterstützt bei der Fahndung

    Hamm-Pelkum (ots) - Bislang unbekannte Tatverdächtige verschafften sich am Montag, 23. Februar, gegen 0.40 Uhr, gewaltsam Zugang zu einem Bürogebäude auf der Keitstraße - bei der anschließenden Fahndung wurde auch ein Polizeihubschrauber eingesetzt. Durch das Aufhebeln eines Fensters gelangten der oder die Täter in die Räumlichkeiten und durchsuchten diese nach ...

    mehr
  • 23.02.2026 – 09:51

    POL-HAM: Wohnungseinbruchradar Hamm für die Woche vom 16. bis zum 22. Februar 2026

    Hamm (ots) - In der Woche vom 16. bis zum 22. Februar 2026 gab es im Stadtgebiet zwei vollendete Einbruchsdelikte und zwei Versuche. Dies geht aus dem "Wohnungseinbruchsradar" der Polizei Hamm hervor. Wichtig ist es, aufmerksam zu sein und schon bei geringen Verdachtsmomenten in der Nachbarschaft ...

    Ein Dokument
    mehr
  • 22.02.2026 – 12:20

    POL-HAM: 37-Jähriger nach Alleinunfall verstorben

    Hamm-Mitte (ots) - Ein 37-jähriger wurde am frühen Sonntagmorgen, gegen 05.45 Uhr, auf der Goethestraße in Höhe des Südrings nicht ansprechbar durch Zeugen aufgefunden. Der Mann lag neben seinem E-Bike und verstarb trotz notärztlicher Versorgung wenig später im Krankenhaus. Hinweise auf ein Fremdverschulden liegen nicht vor. Der Sachverhalt wurde durch die Hammer Polizei als Verkehrsunfall aufgenommen. Zur ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren