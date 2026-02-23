Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Küchenbrand in Mehrfamilienhaus - vier Personen verletzt

Hamm-Pelkum (ots)

Zu einem Küchenbrand kam es am Freitag, dem 20. Februar, gegen 9 Uhr, in der Wohnung eines Mehrfamilienhauses "Zu den Alpen".

Die herbeigeeilten Einsatzkräfte der Feuerwehr löschten den Brand in der Küche einer Kellerwohnung.

Aufgrund der starken Rauchentwicklung kamen vier Personen, darunter auch die 73-jährige Wohnungsinhaberin, mit Verdacht auf Rauchgasintoxikation in ein nahe gelegene Krankenhäuser.

Es entstand Sach- und Gebäudeschaden, dessen genaue Höhe zum aktuellen Zeitpunkt noch nicht beziffert werden kann. (ds)

Original-Content von: Polizeipräsidium Hamm, übermittelt durch news aktuell