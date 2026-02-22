Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: 37-Jähriger nach Alleinunfall verstorben

Hamm-Mitte (ots)

Ein 37-jähriger wurde am frühen Sonntagmorgen, gegen 05.45 Uhr, auf der Goethestraße in Höhe des Südrings nicht ansprechbar durch Zeugen aufgefunden. Der Mann lag neben seinem E-Bike und verstarb trotz notärztlicher Versorgung wenig später im Krankenhaus. Hinweise auf ein Fremdverschulden liegen nicht vor. Der Sachverhalt wurde durch die Hammer Polizei als Verkehrsunfall aufgenommen. Zur Spurensuche und Spurensicherung erfolgte die Unterstützung durch ein VU-Aufnahmeteam des PP Dortmund. Zeugenhinweise nimmt die Polizei Hamm unter 02381-916-0 oder per E-Mail an hinweise.hamm@polizei.nrw.de entgegen. (ag)

