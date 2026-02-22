PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Hamm mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: 37-Jähriger nach Alleinunfall verstorben

Hamm-Mitte (ots)

Ein 37-jähriger wurde am frühen Sonntagmorgen, gegen 05.45 Uhr, auf der Goethestraße in Höhe des Südrings nicht ansprechbar durch Zeugen aufgefunden. Der Mann lag neben seinem E-Bike und verstarb trotz notärztlicher Versorgung wenig später im Krankenhaus. Hinweise auf ein Fremdverschulden liegen nicht vor. Der Sachverhalt wurde durch die Hammer Polizei als Verkehrsunfall aufgenommen. Zur Spurensuche und Spurensicherung erfolgte die Unterstützung durch ein VU-Aufnahmeteam des PP Dortmund. Zeugenhinweise nimmt die Polizei Hamm unter 02381-916-0 oder per E-Mail an hinweise.hamm@polizei.nrw.de entgegen. (ag)

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Hamm
Pressestelle Polizei Hamm
Telefon: 02381 916-1006
E-Mail: pressestelle.hamm@polizei.nrw.de
https://hamm.polizei.nrw/

Original-Content von: Polizeipräsidium Hamm, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Hamm mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Hamm
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Hamm
Alle Meldungen Alle
  • 22.02.2026 – 09:43

    POL-HAM: Verkehrsunfall nach verbotenem Autorennen

    Hamm-Herringen (ots) - Erheblicher Sachschaden in Höhe von etwa 42.000 Euro entstand aufgrund eines Verkehrsunfalls am Samstagabend gegen 21 Uhr auf der Straße Zum Torksfeld. Es besteht der Verdacht eines illegalen Autorennens. Zur Unfallzeit befuhr eine 20-Jährige mit einem VW Polo die Straße zum Torksfeld in Richtung Norden. Direkt dahinter befand sich ein 19-Jähriger mit einem Peugeot. Etwa in Höhe des ...

    mehr
  • 21.02.2026 – 08:47

    POL-HAM: Ein Schwerverletzter nach Alleinunfall

    Hamm-Heessen (ots) - Ein 18-jähriger Fahranfänger wurde am Samstagmorgen, gegen 1.50 Uhr, bei einem Verkehrsunfall auf dem Afyonring schwer verletzt. Der junge Mann befuhr den Afyonring in nördliche Richtung mit einem VW Golf, kam im Kurvenbereich nach rechts von der Fahrbahn ab und prallte frontal gegen einen Baum. In der Folge wurde das Auto zurück auf die Fahrbahn geschleudert und kam auf der Seite liegend mit ...

    mehr
  • 20.02.2026 – 07:45

    POL-HAM: Einbruch in Bestattungshaus

    Hamm-Heessen (ots) - Ein Bestattungshaus war in der Zeit zwischen Mittwoch, 18. Februar, 17 Uhr und Donnerstag, 19. Februar, 7.30 Uhr das Ziel von Einbrechern. Durch Aufhebeln eines Fensters gelangten die Täter ins Gebäude. Vor Ort durwühlten sie sämtliche Schränke und entwendeten Bargeld. Hinweise zum Einbruch oder zu verdächtigen Personen nimmt die Polizei in Hamm unter der Telefonnummer 02381 916-0 oder unter ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren