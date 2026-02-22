PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Verkehrsunfall nach verbotenem Autorennen

Hamm-Herringen (ots)

Erheblicher Sachschaden in Höhe von etwa 42.000 Euro entstand aufgrund eines Verkehrsunfalls am Samstagabend gegen 21 Uhr auf der Straße Zum Torksfeld. Es besteht der Verdacht eines illegalen Autorennens. Zur Unfallzeit befuhr eine 20-Jährige mit einem VW Polo die Straße zum Torksfeld in Richtung Norden. Direkt dahinter befand sich ein 19-Jähriger mit einem Peugeot. Etwa in Höhe des Hellmigsweg überholten die jungen Menschen mit hoher und nicht angepasster Geschwindigkeit den VW Tiguan eines 52-Jährigen. Dabei stieß der VW Polo der 20-Jährigen zunächst mit dem VW Tiguan und anschließend mit dem folgenden Peugeot des 19-Jährigen zusammen. In der Folge prallte der Peugeot schlussendlich gegen einen geparkten Mercedes GL. An allen beteiligten Fahrzeugen entstanden erhebliche Schäden. Glücklicherweise wurde niemand verletzt. Die Autos, die Führerscheine und die Mobiltelefone der jungen Leute wurden beschlagnahmt. Der Peugeot und der Mercedes GL sind nicht mehr fahrbereit. Zur Unfallaufnahme wurde die Straße Zum Torksfeld für etwas mehr als eine Stunde gesperrt. (ag)

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Hamm
Pressestelle Polizei Hamm
Telefon: 02381 916-1006
E-Mail: pressestelle.hamm@polizei.nrw.de
https://hamm.polizei.nrw/

Original-Content von: Polizeipräsidium Hamm, übermittelt durch news aktuell

