POL-HAM: Einbruch in Bestattungshaus
Hamm-Heessen (ots)
Ein Bestattungshaus war in der Zeit zwischen Mittwoch, 18. Februar, 17 Uhr und Donnerstag, 19. Februar, 7.30 Uhr das Ziel von Einbrechern. Durch Aufhebeln eines Fensters gelangten die Täter ins Gebäude. Vor Ort durwühlten sie sämtliche Schränke und entwendeten Bargeld.
Hinweise zum Einbruch oder zu verdächtigen Personen nimmt die Polizei in Hamm unter der Telefonnummer 02381 916-0 oder unter hinweise.hamm@polizei.nrw.de entgegen. (bf)
