POL-HAM: Nach Zusammenstoß mit Auto: Radfahrerin schwer verletzt
Hamm-Mitte (ots)
Am Mittwochabend, 18. Februar, kam es auf der Östingstraße zu einem Zusammenstoß zwischen einem Hyundai und einer Radfahrerin. Letztere verletzte sich dabei schwer.
Die 49-Jährige überquerte gegen 18.45 Uhr fahrenderweise mit ihrem Fahrrad einen Fußgängerüberweg von Westen nach Osten und wurde dort von dem Hyundai eines 21-jährigen Mannes aus Hamm erfasst.
Der Hyundai-Fahrer war mit seinem Fahrzeug auf der Östingstraße in Richtung Süden unterwegs, als es zum Zusammenstoß mit der Radfahrerin kam.
Durch den Zusammenstoß stürzte die 49-jährige Hammerin und verletzte sich schwer. Sie wurde mit einem Rettungswagen in ein Hammer Krankenhaus gebracht. (rv)
