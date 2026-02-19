Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Nach Zusammenstoß mit Auto: Radfahrerin schwer verletzt

Hamm-Mitte (ots)

Am Mittwochabend, 18. Februar, kam es auf der Östingstraße zu einem Zusammenstoß zwischen einem Hyundai und einer Radfahrerin. Letztere verletzte sich dabei schwer.

Die 49-Jährige überquerte gegen 18.45 Uhr fahrenderweise mit ihrem Fahrrad einen Fußgängerüberweg von Westen nach Osten und wurde dort von dem Hyundai eines 21-jährigen Mannes aus Hamm erfasst.

Der Hyundai-Fahrer war mit seinem Fahrzeug auf der Östingstraße in Richtung Süden unterwegs, als es zum Zusammenstoß mit der Radfahrerin kam.

Durch den Zusammenstoß stürzte die 49-jährige Hammerin und verletzte sich schwer. Sie wurde mit einem Rettungswagen in ein Hammer Krankenhaus gebracht. (rv)

