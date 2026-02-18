PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Einbruch in der Holstenstraße

Hamm-Herringen (ots)

Eine Wohnung in einem Mehrfamilienhaus in der Holstenstraße war am Dienstag, 17. Februar, zwischen 5.40 Uhr und 17.10 Uhr das Ziel von Einbrechern. Durch Aufhebeln der Wohnungseingangstür verschafften sie sich Zutritt zur Wohnung und durchwühlten diese. Vor Ort entwendeten sie einen Tresor.

Hinweise zum Einbruch oder zu verdächtigen Personen nimmt die Polizei in Hamm unter der Telefonnummer 02381 916-0 oder unter hinweise.hamm@polizei.nrw.de entgegen. (bf)

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Hamm
Pressestelle Polizei Hamm
Telefon: 02381 916-1006
E-Mail: pressestelle.hamm@polizei.nrw.de
https://hamm.polizei.nrw/

