POL-HAM: Unklarer Verkehrsunfall mit Verletzten

Hamm-Mitte (ots)

Aus bislang ungeklärten Gründen kam es am Dienstag, gegen 16.30 Uhr, zu einem schweren Verkehrsunfall auf dem Santa-Monica-Platz. Während sich eine 42-Jährige leichtverletzt in ärztliche Behandlung begab, musste ein 49-Jähriger stationär in einem Krankenhaus aufgenommen werden. Nach Zeugenaussagen kollidierte der Mann mit seinem BMW beim Befahren des Parkplatzes zunächst mit einem geparkten Polo und anschließend mit dem Audi der Frau. Diese beabsichtigte zu diesem Zeitpunkt den Parkplatz mit ihrem Pkw zu verlassen. Der Mann wurde vor Ort zunächst durch Zeugen und medizinischem Personal des nahegelegenen Krankenhauses erstversorgt. In der Folge musste er unter notärztlicher Begleitung transportiert werden. Zur Spurensuche und Spurensicherung wurde ein Unfallaufnahmeteam des Polizeipräsidiums Bochum eingesetzt. Es entstand Sachschaden in Höhe von etwa 4500 Euro. (ag)

