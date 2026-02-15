PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Freiwillige Feuerwehr Stadt Kempen

FW Kempen: Feuerwehr verhindert Brandausbreitung auf Wertstoffhof

Kempen (ots)

Am Sonntag, den 15. Februar 2026, wurde die Freiwillige Feuerwehr Stadt Kempen mit den Löschzügen Kempen und St.Hubert um 14:15 Uhr zu einer ausgelösten Gefahrenmeldeanlage auf das Gelände eines Wertstoffhofes im Stadtgebiet alarmiert.

Vor Ort stellten die Einsatzkräfte einen Entstehungsbrand fest. In enger Abstimmung mit der Feuerwehr wurde der betroffene Haufen durch Mitarbeitende des Betriebes auseinandergezogen, um versteckte Glutnester freizulegen. Anschließend wurde das Brandgut gezielt abgelöscht. Abschließend kontrollierten die Einsatzkräfte den betroffenen Bereich sorgfältig mit Blick auf mögliche Glutnester.

Durch das schnelle und koordinierte Vorgehen konnte eine weitere Ausbreitung des Feuers erfolgreich verhindert werden. Nach Abschluss der Maßnahmen wurde die Einsatzstelle an den Betreiber übergeben.

Rückfragen bitte an:

Freiwillige Feuerwehr Stadt Kempen
- Pressesprecher -
HBM Christian Ullmann
Telefon: 02152/55565-222
E-Mail: presseteam@feuerwehr-kempen.de
https://tinyurl.com/Feuerwehr-Kempen

Original-Content von: Freiwillige Feuerwehr Stadt Kempen, übermittelt durch news aktuell

Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
