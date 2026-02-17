PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Hamm mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Man sieht sich immer zweimal - Mann nach versuchtem Einbruch vorläufig festgenommen

Hamm-Mitte (ots)

Nach seiner ersten Begegnung mit der Polizei durfte ein 30-Jähriger zunächst noch freien Fußes weiterziehen. Als Einsatzkräfte der Polizei Hamm ihn ein zweites Mal antrafen, war dies nicht mehr der Fall: Er wurde vorläufig festgenommen.

Das erste Mal bemerkten die Beamten den wohnungslosen Mann im Rahmen ihrer Streifenfahrt am Montag, 16. Februar, gegen 21 Uhr. Er befuhr die Wilhelmstraße in westliche Richtung auf einem Pedelec ohne Licht. Als die Streifenwagenbesatzung den 30-Jährigen ansprechen und kontrollieren wollte, versuchte er zu flüchten.

Der Fluchtversuch endete bereits auf der Hugo-Küching-Straße. Es stellte sich heraus, dass der Mann keinen Eigentumsnachweis für das Pedelec vorweisen konnte. Bei der Durchsuchung wurden zudem eine CO-Handfeuerwaffe, mehrere Schmuckgegenstände, verpacktes Besteck und fremde Ausweisdokumente gefunden. Alle Gegenstände wurden sichergestellt.

Knapp fünf Stunden später, am Dienstag, 17. Februar, kurz vor 2 Uhr, eilten die Beamten zu einem Mehrfamilienhaus an der Alleestraße. Ein aufmerksamer Zeuge hatte gemeldet, dass eine Person versuchte, in das Mehrfamilienhaus einzubrechen.

Die kurz darauf eintreffenden Einsatzkräfte konnten den Einbrecher auf frischer Tat ertappen und stellten schnell fest, dass es sich erneut um den 30-jährigen Mann handelte, der am Vorabend auf der Wilhelmstraße kontrolliert worden war.

Dieses Mal flüchtete der Mann nicht und ließ sich widerstandslos festnehmen. Er wurde in das Polizeigewahrsam gebracht. (rv)

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Hamm
Pressestelle Polizei Hamm
Telefon: 02381 916-1006
E-Mail: pressestelle.hamm@polizei.nrw.de
https://hamm.polizei.nrw/

Original-Content von: Polizeipräsidium Hamm, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Hamm mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Hamm
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Hamm
Alle Meldungen Alle
  • 17.02.2026 – 09:43

    POL-HAM: Polizei Hamm beteiligt sich an ROADPOL-Kontrollwoche zu "Truck & Bus"

    Hamm (ots) - Im Rahmen der europaweiten ROADPOL-Aktionswoche "Truck & Bus" hat die Polizei Hamm von Montag, 9. Februar, bis Sonntag, 15. Februar 2026, im gesamten Stadtgebiet den Fokus auf Kontrollen im gewerblichen Personen- und Güterverkehr gerichtet. Während der Aktionswoche kontrollierte die Hammer Polizei insgesamt 179 Fahrzeuge. Im Rahmen von Buskontrollen ...

    mehr
  • 16.02.2026 – 17:52

    POL-HAM: Rosenmontagsumzug in Hamm: Rund 13.000 Jecken feiern friedlich

    Hamm (ots) - Die Polizei Hamm zieht nach dem Rosenmontagsumzug am Montag, 16. Februar, ein positives Resümee. Gegen kurz vor 14.30 Uhr startete der Umzug am Märkischen Gymnasium. Ziel war - wie in jedem Jahr - der Marktplatz an der Pauluskirche. Trotz widriger Witterungsverhältnisse fanden rund 13.000 begeisterte Jecken den Weg an die Umzugsstrecke und feierten ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren