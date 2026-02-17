Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Man sieht sich immer zweimal - Mann nach versuchtem Einbruch vorläufig festgenommen

Hamm-Mitte (ots)

Nach seiner ersten Begegnung mit der Polizei durfte ein 30-Jähriger zunächst noch freien Fußes weiterziehen. Als Einsatzkräfte der Polizei Hamm ihn ein zweites Mal antrafen, war dies nicht mehr der Fall: Er wurde vorläufig festgenommen.

Das erste Mal bemerkten die Beamten den wohnungslosen Mann im Rahmen ihrer Streifenfahrt am Montag, 16. Februar, gegen 21 Uhr. Er befuhr die Wilhelmstraße in westliche Richtung auf einem Pedelec ohne Licht. Als die Streifenwagenbesatzung den 30-Jährigen ansprechen und kontrollieren wollte, versuchte er zu flüchten.

Der Fluchtversuch endete bereits auf der Hugo-Küching-Straße. Es stellte sich heraus, dass der Mann keinen Eigentumsnachweis für das Pedelec vorweisen konnte. Bei der Durchsuchung wurden zudem eine CO-Handfeuerwaffe, mehrere Schmuckgegenstände, verpacktes Besteck und fremde Ausweisdokumente gefunden. Alle Gegenstände wurden sichergestellt.

Knapp fünf Stunden später, am Dienstag, 17. Februar, kurz vor 2 Uhr, eilten die Beamten zu einem Mehrfamilienhaus an der Alleestraße. Ein aufmerksamer Zeuge hatte gemeldet, dass eine Person versuchte, in das Mehrfamilienhaus einzubrechen.

Die kurz darauf eintreffenden Einsatzkräfte konnten den Einbrecher auf frischer Tat ertappen und stellten schnell fest, dass es sich erneut um den 30-jährigen Mann handelte, der am Vorabend auf der Wilhelmstraße kontrolliert worden war.

Dieses Mal flüchtete der Mann nicht und ließ sich widerstandslos festnehmen. Er wurde in das Polizeigewahrsam gebracht. (rv)

Original-Content von: Polizeipräsidium Hamm, übermittelt durch news aktuell