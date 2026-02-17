Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Alkohol, Drogen, keine Fahrerlaubnis, falsche Kennzeichen - Bilanz einer Verkehrskontrolle auf der Schillerstraße

Hamm-Mitte (ots)

Einsatzkräfte der Polizei Hamm wurden am Dienstag, 17. Februar, auf den silbernen Ford eines 18-jährigen Hammers aufmerksam - Grund war das die hintere Beleuchtungseinrichtung seines Fahrzeugs teilweise nicht funktionierte.

Als sie dem 18-Jährigen gegen 1.15 Uhr folgten und Anhaltesignale gaben, hielt er den Wagen am Fahrbahnrand in der Schillerstraße.

Während der Kontrolle stellte sich dann heraus, dass der Hammer nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis ist - zudem führte er sein Fahrzeug alkoholisiert und unter dem Einfluss von Amphetaminen und Cannabis.

Auch die an dem PKW angebrachten Kennzeichen gehörten nicht zu dem von ihm gefahrenen Ford, der auch nicht zugelassen war, und wurden sichergestellt.

Der Wagen wurde vor Ort beschlagnahmt.

Der 18-Jährige musste die Einsatzkräfte im Anschluss zur Polizeiwache begleiten, wo ihm von einem Arzt eine Blutprobe entnommen wurde. (ds)

Original-Content von: Polizeipräsidium Hamm, übermittelt durch news aktuell