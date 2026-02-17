PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Hamm mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Alkohol, Drogen, keine Fahrerlaubnis, falsche Kennzeichen - Bilanz einer Verkehrskontrolle auf der Schillerstraße

Hamm-Mitte (ots)

Einsatzkräfte der Polizei Hamm wurden am Dienstag, 17. Februar, auf den silbernen Ford eines 18-jährigen Hammers aufmerksam - Grund war das die hintere Beleuchtungseinrichtung seines Fahrzeugs teilweise nicht funktionierte.

Als sie dem 18-Jährigen gegen 1.15 Uhr folgten und Anhaltesignale gaben, hielt er den Wagen am Fahrbahnrand in der Schillerstraße.

Während der Kontrolle stellte sich dann heraus, dass der Hammer nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis ist - zudem führte er sein Fahrzeug alkoholisiert und unter dem Einfluss von Amphetaminen und Cannabis.

Auch die an dem PKW angebrachten Kennzeichen gehörten nicht zu dem von ihm gefahrenen Ford, der auch nicht zugelassen war, und wurden sichergestellt.

Der Wagen wurde vor Ort beschlagnahmt.

Der 18-Jährige musste die Einsatzkräfte im Anschluss zur Polizeiwache begleiten, wo ihm von einem Arzt eine Blutprobe entnommen wurde. (ds)

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Hamm
Pressestelle Polizei Hamm
Telefon: 02381 916-1006
E-Mail: pressestelle.hamm@polizei.nrw.de
https://hamm.polizei.nrw/

Original-Content von: Polizeipräsidium Hamm, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Hamm mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Hamm
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Hamm
Alle Meldungen Alle
  • 17.02.2026 – 07:43

    POL-HAM: Auf frischer Tat ertappt - Festnahme nach Zeugenhinweis

    Hamm-Mitte (ots) - Nach einem versuchten Einbruch in ein Mehrfamilienhaus an der Alleestraße am Dienstag, 17. Februar, kurz vor 2 Uhr, konnten Einsatzkräfte der Polizei Hamm den Einbrecher noch während der Tat antreffen und vorläufig festnehmen. Dem vorausgegangen war der Anruf eines aufmerksamen Zeugen, der in dem Mehrfamilienhaus wohnt. Dieser hatte beobachtet, wie der 20-Jährige versuchte, die Tür des ...

    mehr
  • 17.02.2026 – 07:39

    POL-HAM: Erfolglose Flucht vor der Polizei

    Hamm-Mitte (ots) - Im Rahmen einer Streifenfahrt haben Polizeibeamte am Montag, 16. Februar, gegen 21 Uhr einen Pedelecfahrer bemerkt, der die Wilhelmstraße in westliche Richtung ohne Licht befuhr. Als sie eine Verkehrskontrolle durchführen wollten, flüchtete der 30-Jährige. Die Polizisten konnten ihn jedoch auf der Hugo-Küching-Straße fassen. Es stellte sich heraus, dass der Mann keinen Eigentumsnachweis für das ...

    mehr
  • 16.02.2026 – 17:52

    POL-HAM: Rosenmontagsumzug in Hamm: Rund 13.000 Jecken feiern friedlich

    Hamm (ots) - Die Polizei Hamm zieht nach dem Rosenmontagsumzug am Montag, 16. Februar, ein positives Resümee. Gegen kurz vor 14.30 Uhr startete der Umzug am Märkischen Gymnasium. Ziel war - wie in jedem Jahr - der Marktplatz an der Pauluskirche. Trotz widriger Witterungsverhältnisse fanden rund 13.000 begeisterte Jecken den Weg an die Umzugsstrecke und feierten ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren