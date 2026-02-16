Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Rosenmontagsumzug in Hamm: Rund 13.000 Jecken feiern friedlich

Hamm (ots)

Die Polizei Hamm zieht nach dem Rosenmontagsumzug am Montag, 16. Februar, ein positives Resümee.

Gegen kurz vor 14.30 Uhr startete der Umzug am Märkischen Gymnasium. Ziel war - wie in jedem Jahr - der Marktplatz an der Pauluskirche. Trotz widriger Witterungsverhältnisse fanden rund 13.000 begeisterte Jecken den Weg an die Umzugsstrecke und feierten fröhlich und friedlich mit.

Der Verkehr wurde während des Zugverlaufs sukzessive wieder freigegeben. Nachdem der letzte Mottowagen gegen kurz vor 17 Uhr an der Pauluskirche angekommen war, konnte die Strecke im weiteren Verlauf für den Verkehr wieder freigegeben werden.

Die Einsatzleiterin, Polizeioberrätin Ulrike Horn, zeigte sich gegen Ende des Zuges sehr zufrieden: "Wir freuen uns, dass tausende Hammer Jecken trotz des zwischenzeitlich einsetzenden Regens ausgelassen miteinander gefeiert und einen tollen, vielfältigen Umzug erleben konnten. Wie auch im letzten Jahr konnte dank der guten Zusammenarbeit zwischen Veranstalter, Stadt Hamm und der Polizei die Sicherheit der Feiernden gewährleistet werden."

Aus polizeilicher Sicht verlief der Karnevalseinsatz störungsfrei. Die Veranstaltung war friedlich, familiär und durchweg von einer fröhlichen Stimmung geprägt. (ds)

