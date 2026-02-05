Landespolizeiinspektion Erfurt
LPI-EF: Brand in Einfamilienhaus
Erfurt (ots)
Gestern Nachmittag brannte im Erfurter Ortsteil Mittelhausen ein Einfamilienhaus. Das Feuer brach gegen 15:30 Uhr vermutlich in der Garage des Hauses aus und griff in der weiteren Folge auf den Dachstuhl über. Die Feuerwehr kam zur Brandbekämpfung zum Einsatz. Ein in der Garage geparkter Citroen brannte vollkommen aus. Personen wurden glücklicherweise nicht verletzt. Der entstandene Sachschaden wird auf etwa 110.000 Euro geschätzt. Die Ermittlungen zur Brandursache dauern an. (SO)
