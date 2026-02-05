LPI-EF: Brand in Einfamilienhaus

Erfurt (ots) - Gestern Nachmittag (03.02.2026) kam es in Erfurt zu einer gefährlichen Körperverletzung. Ein 46-jähriger Mann war gegen 15:30 Uhr zu Fuß auf dem Platz der Völkerfreundschaft unterwegs gewesen, als er von einem unbekannten Mann angegriffen wurde. Der Täter stellte dem 46-Jährigen zunächst ein Bein. Nachdem er zu Fall gekommen war, schlug er ihm mit einem unbekannten Gegenstand ins Gesicht. Der ...

mehr