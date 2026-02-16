Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Polizisten als Fährtenleser - Festnahme nach versuchtem Einbruch

Hamm-Mitte (ots)

Obwohl der Schneefall der Polizei oftmals viel Arbeit in Form von zahlreichen Verkehrsunfällen beschert, erwies er sich in dieser Nacht als wertvolle Unterstützung. Dank der Fußspuren im Schnee konnten Einsatzkräfte der Polizei einen 42-jährigen Mann auffinden und festnehmen.

Am Montag, 16. Februar, gegen 0.15 Uhr, eilten die Beamten zu einem Kiosk an der Werler Straße. Zeugen hatten zuvor beobachtet, wie ein Mann zweimal mit einer Fußplatte eines Verkehrszeichens gegen die Tür des Kiosks geworfen hatte. Da beide Versuche, gewaltsam in den Kiosk zu gelangen, fehlgeschlagen waren, flüchtete der Mann in westliche Richtung.

Dem Schnee sei Dank verlief die Fahndung nach dem flüchtigen Einbrecher unkompliziert. Die Beamten konnten den Fluchtweg leicht nachvollziehen und so den 42-jährigen Mann antreffen.

Der Mann stritt die Tat ab. Die übereinstimmende Täterbeschreibung der Zeugen, die vom Kiosk kommenden Fußspuren im Schnee sowie die durch die Fußplatte verschmutzten Hände des Mannes sprachen jedoch eine eindeutige Sprache.

Die Einsatzkräfte nahmen den wohnungslosen Mann vorläufig fest und brachten ihn in das Polizeigewahrsam. (rv)

