PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Hamm mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Polizisten als Fährtenleser - Festnahme nach versuchtem Einbruch

POL-HAM: Polizisten als Fährtenleser - Festnahme nach versuchtem Einbruch
  • Bild-Infos
  • Download

Hamm-Mitte (ots)

Obwohl der Schneefall der Polizei oftmals viel Arbeit in Form von zahlreichen Verkehrsunfällen beschert, erwies er sich in dieser Nacht als wertvolle Unterstützung. Dank der Fußspuren im Schnee konnten Einsatzkräfte der Polizei einen 42-jährigen Mann auffinden und festnehmen.

Am Montag, 16. Februar, gegen 0.15 Uhr, eilten die Beamten zu einem Kiosk an der Werler Straße. Zeugen hatten zuvor beobachtet, wie ein Mann zweimal mit einer Fußplatte eines Verkehrszeichens gegen die Tür des Kiosks geworfen hatte. Da beide Versuche, gewaltsam in den Kiosk zu gelangen, fehlgeschlagen waren, flüchtete der Mann in westliche Richtung.

Dem Schnee sei Dank verlief die Fahndung nach dem flüchtigen Einbrecher unkompliziert. Die Beamten konnten den Fluchtweg leicht nachvollziehen und so den 42-jährigen Mann antreffen.

Der Mann stritt die Tat ab. Die übereinstimmende Täterbeschreibung der Zeugen, die vom Kiosk kommenden Fußspuren im Schnee sowie die durch die Fußplatte verschmutzten Hände des Mannes sprachen jedoch eine eindeutige Sprache.

Die Einsatzkräfte nahmen den wohnungslosen Mann vorläufig fest und brachten ihn in das Polizeigewahrsam. (rv)

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Hamm
Pressestelle Polizei Hamm
Telefon: 02381 916-1006
E-Mail: pressestelle.hamm@polizei.nrw.de
https://hamm.polizei.nrw/

Original-Content von: Polizeipräsidium Hamm, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Hamm mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Hamm
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Hamm
Alle Meldungen Alle
  • 16.02.2026 – 10:39

    POL-HAM: 50 Pakete Kaffee als Diebesgut: Polizei Hamm nimmt zwei Männer vorläufig fest

    Hamm-Rhynern (ots) - Nachdem der Polizei am Samstag, 14. Februar, gegen 18.50 Uhr verdächtige Personen in einem Logistiklager an der Straße Oberster Kamp gemeldet wurden, konnten zwei Tatverdächtige mit Diebesgut vorläufig festgenommen werden. Mehrere Streifenwagenbesatzungen umstellten das Gebäude und konnten zwei Männer im Alter von 35 und 40 Jahren mit prall ...

    mehr
  • 16.02.2026 – 10:27

    POL-HAM: Einbruch in Mehrfamilienhaus - Schmuck als Diebesgut

    Hamm-Mitte (ots) - Die Wohnung eines Mehrfamilienhauses in der Gersonstraße war am Freitag, 13. Februar, zwischen 13.40 Uhr und 15.30 Uhr, das Ziel unbekannter Einbrecher. Nachdem der oder die Unbekannten die Wohnungstür beschädigten und so gewaltsam in die Wohnung gelangten, durchsuchten er oder sie die Wohnung nach möglichem Diebesgut und flüchteten ...

    mehr
  • 16.02.2026 – 10:22

    POL-HAM: Fußgängerin bei Abbiegeunfall leicht verletzt

    Hamm-Heessen (ots) - Bei einem Verkehrsunfall an der Kreuzung Vogelstraße/Ennigerweg zog sich eine 52-jährige Fußgängerin am Freitag, 13. Februar, leichte Verletzungen zu. Gegen 6.50 Uhr befuhr eine 20-jährige Mercedes-Fahrerin die Vogelstraße in südlicher Richtung. Als die Ampel an der Kreuzung auf Grün schaltete, bog die Hammerin nach links in den Ennigerweg in östliche Richtung ab. Dabei kollidierte sie mit ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren