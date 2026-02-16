PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Fußgängerin bei Abbiegeunfall leicht verletzt

Hamm-Heessen (ots)

Bei einem Verkehrsunfall an der Kreuzung Vogelstraße/Ennigerweg zog sich eine 52-jährige Fußgängerin am Freitag, 13. Februar, leichte Verletzungen zu.

Gegen 6.50 Uhr befuhr eine 20-jährige Mercedes-Fahrerin die Vogelstraße in südlicher Richtung. Als die Ampel an der Kreuzung auf Grün schaltete, bog die Hammerin nach links in den Ennigerweg in östliche Richtung ab. Dabei kollidierte sie mit der 52-jährigen Fußgängerin, die den Ennigerweg bei grün zeigender Fußgängerampel in südliche Richtung überquerte.

Durch den Zusammenstoß verletzte sich die in Hamm wohnhafte Fußgängerin leicht. Ein Rettungswagen brachte sie zur ambulanten Behandlung in ein örtliches Krankenhaus. (rv)

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Hamm
Pressestelle Polizei Hamm
Telefon: 02381 916-1006
E-Mail: pressestelle.hamm@polizei.nrw.de
https://hamm.polizei.nrw/

Original-Content von: Polizeipräsidium Hamm, übermittelt durch news aktuell

