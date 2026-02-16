Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Einbruch in Mehrfamilienhaus - Schmuck als Diebesgut

Hamm-Mitte (ots)

Die Wohnung eines Mehrfamilienhauses in der Gersonstraße war am Freitag, 13. Februar, zwischen 13.40 Uhr und 15.30 Uhr, das Ziel unbekannter Einbrecher.

Nachdem der oder die Unbekannten die Wohnungstür beschädigten und so gewaltsam in die Wohnung gelangten, durchsuchten er oder sie die Wohnung nach möglichem Diebesgut und flüchteten anschließend mit Schmuck.

Hinweise zum Einbruch oder zu den verdächtigen Personen nimmt die Polizei in Hamm unter der Telefonnummer 02381 916-0 oder unter hinweise.hamm@polizei.nrw.de entgegen. (ds)

