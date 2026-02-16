Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: 50 Pakete Kaffee als Diebesgut: Polizei Hamm nimmt zwei Männer vorläufig fest

Hamm-Rhynern (ots)

Nachdem der Polizei am Samstag, 14. Februar, gegen 18.50 Uhr verdächtige Personen in einem Logistiklager an der Straße Oberster Kamp gemeldet wurden, konnten zwei Tatverdächtige mit Diebesgut vorläufig festgenommen werden.

Mehrere Streifenwagenbesatzungen umstellten das Gebäude und konnten zwei Männer im Alter von 35 und 40 Jahren mit prall gefüllten Reisetaschen an einer Laderampe des Warenlagers antreffen. In den Taschen befanden sich rund 50 Pakete Kaffeebohnen im Gesamtwert von etwa 1.000 Euro.

Die beiden polizeibekannten Tatverdächtigen wurden vorläufig festgenommen und erkennungsdienstlich behandelt. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft wurden sie am Folgetag entlassen. Sie erwartet nun ein Strafverfahren wegen Diebstahls.(hei)

Original-Content von: Polizeipräsidium Hamm, übermittelt durch news aktuell