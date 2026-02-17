Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Polizei Hamm beteiligt sich an ROADPOL-Kontrollwoche zu "Truck & Bus"

Hamm (ots)

Im Rahmen der europaweiten ROADPOL-Aktionswoche "Truck & Bus" hat die Polizei Hamm von Montag, 9. Februar, bis Sonntag, 15. Februar 2026, im gesamten Stadtgebiet den Fokus auf Kontrollen im gewerblichen Personen- und Güterverkehr gerichtet.

Während der Aktionswoche kontrollierte die Hammer Polizei insgesamt 179 Fahrzeuge. Im Rahmen von Buskontrollen wurden 18 von 51 überprüften Fahrzeugen beanstandet. Bei den Lkw-Kontrollen waren es 65 von 128 überprüften Fahrzeugen.

Die häufigsten Verstöße waren neben 22 Verstößen wegen überhöhter Geschwindigkeit, technische Mängel sowie nicht ausreichende Ladungssicherung.

Bei drei Lkw-Fahrern und zwei Busfahrern verliefen vor Ort durchgeführte Drogenvortests positiv. Den Fahrern wurde auf einer Polizeiwache jeweils eine Blutprobe entnommen.

Zusätzlich untersagten die Beamten lediglich zwei Fahrzeugführern die Weiterfahrt, unter anderem wegen Verstöße gegen Gefahrgutbestimmungen und fehlender Papiere zur Personenbeförderung.

Neben der Erhebung mehrerer Verwarngelder wurden zusätzlich verschiedene Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet.

Das Ergebnis der Kontrollwoche zeigt erneut, wie wichtig regelmäßige Kontrollen in diesem Bereich sind. Die Polizei Hamm wird sich daher auch zukünftig an Kontrollaktionen beteiligen, um die Verkehrssicherheit nachhaltig zu verbessern. Darüber hinaus sind anlassunabhängige Verkehrskontrollen, auch außerhalb des gewerblichen Personen- und Güterverkehrs, selbstverständlich weiterhin jederzeit möglich. (bf)

