Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Brand einer Lagerhalle

Hamm-Mitte (ots)

Feuerwehr und Polizei eilten am Dienstag, gegen 17.15 Uhr, zu dem Brand einer Lagerhalle auf dem Caldenhofer Weg. Bei Eintreffen war bereits eine starke Rauchentwicklung aus der zu einem Elektronikfachmarkt gehörigen Halle erkennbar. Die Feuerwehr leitete umgehend Löscharbeiten ein, während der Caldenhofer Weg vorübergehend durch Einsatzkräfte der Polizei voll gesperrt werden musste. Die Löscharbeiten der Feuerwehr konnten erst im Laufe des Abends beendet werden. Eine Brandwache wurde eingerichtet. Zur Brandursache wird die Kriminalpolizei die Ermittlungen aufnehmen. Die Lagerhalle wird diesbezüglich beschlagnahmt. (ag)

