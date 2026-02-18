PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Hamm mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Ein Leichtverletzter nach Verkehrsunfall mit Feuerwehrauto

Hamm-Heessen (ots)

Mit leichten Verletzungen kam ein 52-jähriger VW-Fahrer nach einem Verkehrsunfall am Dienstag, 17. Februar, im Einmündungsbereich Dolberger Straße/Vogelstraße mit einem Rettungswagen in ein Hammer Krankenhaus.

Der Mann aus Beckum befuhr die Vogelstraße in Fahrtrichtung Süden. An der Einmündung beabsichtigte er nach links in östliche Richtung auf die Dolberger Straße abzubiegen. Dabei kollidierte er im Einmündungsbereich mit dem Mercedes eines 29-jährigen Feuerwehrmanns aus Hamm, der die Dolberger Straße zuvor in westliche Richtung befuhr.

Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Der geschätzte Gesamtschaden beläuft sich auf etwa 10.000 Euro.

Ein Rettungswagen brachte den 52-Jährigen zur ambulanten Behandlung in ein Hammer Krankenhaus.

Für die Dauer der Unfallaufnahme war der Bereich der Unfallörtlichkeit komplett gesperrt. (rv)

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Hamm
Pressestelle Polizei Hamm
Telefon: 02381 916-1006
E-Mail: pressestelle.hamm@polizei.nrw.de
https://hamm.polizei.nrw/

Original-Content von: Polizeipräsidium Hamm, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Hamm mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Hamm
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Hamm
Alle Meldungen Alle
  • 18.02.2026 – 07:38

    POL-HAM: Einbruch in der Holstenstraße

    Hamm-Herringen (ots) - Eine Wohnung in einem Mehrfamilienhaus in der Holstenstraße war am Dienstag, 17. Februar, zwischen 5.40 Uhr und 17.10 Uhr das Ziel von Einbrechern. Durch Aufhebeln der Wohnungseingangstür verschafften sie sich Zutritt zur Wohnung und durchwühlten diese. Vor Ort entwendeten sie einen Tresor. Hinweise zum Einbruch oder zu verdächtigen Personen nimmt die Polizei in Hamm unter der Telefonnummer ...

    mehr
  • 18.02.2026 – 00:00

    POL-HAM: Unklarer Verkehrsunfall mit Verletzten

    Hamm-Mitte (ots) - Aus bislang ungeklärten Gründen kam es am Dienstag, gegen 16.30 Uhr, zu einem schweren Verkehrsunfall auf dem Santa-Monica-Platz. Während sich eine 42-Jährige leichtverletzt in ärztliche Behandlung begab, musste ein 49-Jähriger stationär in einem Krankenhaus aufgenommen werden. Nach Zeugenaussagen kollidierte der Mann mit seinem BMW beim Befahren des Parkplatzes zunächst mit einem geparkten Polo ...

    mehr
  • 17.02.2026 – 23:59

    POL-HAM: Brand einer Lagerhalle

    Hamm-Mitte (ots) - Feuerwehr und Polizei eilten am Dienstag, gegen 17.15 Uhr, zu dem Brand einer Lagerhalle auf dem Caldenhofer Weg. Bei Eintreffen war bereits eine starke Rauchentwicklung aus der zu einem Elektronikfachmarkt gehörigen Halle erkennbar. Die Feuerwehr leitete umgehend Löscharbeiten ein, während der Caldenhofer Weg vorübergehend durch Einsatzkräfte der Polizei voll gesperrt werden musste. Die Löscharbeiten der Feuerwehr konnten erst im Laufe des Abends ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren