Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Ein Leichtverletzter nach Verkehrsunfall mit Feuerwehrauto

Hamm-Heessen (ots)

Mit leichten Verletzungen kam ein 52-jähriger VW-Fahrer nach einem Verkehrsunfall am Dienstag, 17. Februar, im Einmündungsbereich Dolberger Straße/Vogelstraße mit einem Rettungswagen in ein Hammer Krankenhaus.

Der Mann aus Beckum befuhr die Vogelstraße in Fahrtrichtung Süden. An der Einmündung beabsichtigte er nach links in östliche Richtung auf die Dolberger Straße abzubiegen. Dabei kollidierte er im Einmündungsbereich mit dem Mercedes eines 29-jährigen Feuerwehrmanns aus Hamm, der die Dolberger Straße zuvor in westliche Richtung befuhr.

Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Der geschätzte Gesamtschaden beläuft sich auf etwa 10.000 Euro.

Ein Rettungswagen brachte den 52-Jährigen zur ambulanten Behandlung in ein Hammer Krankenhaus.

Für die Dauer der Unfallaufnahme war der Bereich der Unfallörtlichkeit komplett gesperrt. (rv)

Original-Content von: Polizeipräsidium Hamm, übermittelt durch news aktuell