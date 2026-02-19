PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Schwerpunkteinsatz der Polizei Hamm

Hamm-Stadtgebiet (ots)

Am Mittwoch, 18. Februar, führten Einsatzkräfte der Polizei Hamm im Rahmen des Sicherheitsprogramms des Polizeipräsidiums Hamm erneut einen Schwerpunkteinsatz durch.

Im Fokus standen Geschwindigkeitsmessungen an verschiedenen Stellen im Stadtgebiet, zu denen im Vorfeld Bürgerbeschwerden eingegangen waren.

Bei 132 kontrollierten Fahrzeugen ahndeten die Beamten 32 Geschwindigkeitsverstöße. In 30 Fällen blieb es bei Verwarngeldern, in zwei Fällen erwartet die Betroffenen eine Ordnungswidrigkeitenanzeige.

Hinzu kamen 16 weitere Verstöße, zum Beispiel aufgrund der Nutzung eines Smartphones am Steuer oder der Nichtbenutzung des Sicherheitsgurtes.

Bei einer Verkehrskontrolle stellten die Beamten in einem Fahrzeug mehrere Kennzeichen fest, die zur Entstempelung ausgeschrieben waren. Da die Eigentumsverhältnisse nicht geklärt werden konnten, stellten die Einsatzkräfte die Kennzeichen sicher und entstempelten diese.

Mit solchen Kontrollen verfolgt die Polizei Hamm konsequent das Ziel, schwerwiegende Verkehrsunfälle aufgrund überhöhter Geschwindigkeit und Ablenkung durch Smartphones am Steuer zu reduzieren.

Auch zukünftig wird es weitere Einsätze dieser Art im Stadtgebiet geben, damit alle Verkehrsteilnehmer sicher durch die Stadt und vor allem wieder sicher zu Hause ankommen. (rv)

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Hamm
Pressestelle Polizei Hamm
Telefon: 02381 916-1006
E-Mail: pressestelle.hamm@polizei.nrw.de
https://hamm.polizei.nrw/

Original-Content von: Polizeipräsidium Hamm, übermittelt durch news aktuell

