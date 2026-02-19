PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Aufgeladener Sperrmüll gerät in Brand

Hamm-Pelkum (ots)

In einem Entsorgungsfahrzeug der ASH geriet der aufgeladene Sperrmüll am Mittwoch, 18. Februar, gegen 1.:10 Uhr in Brand.

Das Fahrzeug befand sich zu diesem Zeitpunkt im Kreuzungsbereich der Großen Werlstraße/Kleinen Werlstraße. Der Mitarbeiter lud den brennenden Sperrmüll auf der Straße wieder aus, sodass die herbeigerufene Feuerwehr den Brand löschen konnte.

Es entstand kein Personenschaden. Anschließend entsorgte der ASH den Sperrmüll und reinigte die Straße.

Der Kreuzungsbereich war für die Dauer der Maßnahmen gesperrt. (bf)

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Hamm
Pressestelle Polizei Hamm
Telefon: 02381 916-1006
E-Mail: pressestelle.hamm@polizei.nrw.de
https://hamm.polizei.nrw/

