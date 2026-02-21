Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Ein Schwerverletzter nach Alleinunfall

Hamm-Heessen (ots)

Ein 18-jähriger Fahranfänger wurde am Samstagmorgen, gegen 1.50 Uhr, bei einem Verkehrsunfall auf dem Afyonring schwer verletzt. Der junge Mann befuhr den Afyonring in nördliche Richtung mit einem VW Golf, kam im Kurvenbereich nach rechts von der Fahrbahn ab und prallte frontal gegen einen Baum. In der Folge wurde das Auto zurück auf die Fahrbahn geschleudert und kam auf der Seite liegend mit einem Totalschaden zum Stillstand. Zeugen zogen den schwerverletzten 18-Jährigen aus seinem Fahrzeug. Anschließend wurde er zur stationären Behandlung mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Die Polizeibeamten nahmen in der Atemluft des Fahrers deutlich Alkoholgeruch wahr. Ihm wurde daraufhin eine Blutprobe entnommen. Sein Führerschein wurde beschlagnahmt und sein Auto sichergestellt. Während der Unfallaufnahme musste der Afyonring für etwa zwei Stunden voll gesperrt werden. Es entstand Sachschaden in Höhe von etwa 16.000 Euro. (ag)

Original-Content von: Polizeipräsidium Hamm, übermittelt durch news aktuell