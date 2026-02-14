PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Ennepetal: 1. Fortschreibung - Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Hagen und Polizei Hagen - Tatverdächtiger Ehemann nach Tötungsdelikt festgenommen

Ennepetal (ots)

Im Zusammenhang mit dem bereits veröffentlichten Tötungsdelikt in Ennepetal gilt der Ehemann der Verstorbenen mittlerweile als dringend tatverdächtig. Der 53-Jährige wurde am Abend des 13.02.2026 vorläufig festgenommen. Er wird heute (14.02.2026) auf Antrag der Staatsanwaltschaft Hagen einem Haftrichter vorgeführt. Die Ermittlungen der Mordkommission dauern an. Weitergehende Auskünfte können derzeit nicht erteilt werden. (sch)/(STO)

Rückfragen bitte an:

Polizei Hagen
Pressestelle
Telefon: 02331 986 15 15
E-Mail: pressestelle.hagen@polizei.nrw.de

Homepage: https://hagen.polizei.nrw
Facebook: https://www.facebook.com/Polizei.NRW.HA
X: https://twitter.com/polizei_nrw_ha
Instagram: http://www.instagram.de/polizei.nrw.ha
WhatsApp-Kanal: https://url.nrw/WhatsAppPolizeiNRWHagen

