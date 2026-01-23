Polizeiinspektion Kusel und Polizeiwache Schönenberg-Kübelberg

POL-PIKUS: Steinwürfe von Dach - Fahrzeuge beschädigt und Person gefährdet

Altenglan (Kreis Kusel) (ots)

Am 22.01.2026, gegen 16:50 Uhr, kam es in der Bahnhofstraße zu einem gefährlichen Vorfall. Drei Jugendliche warfen vom Dach des evangelischen Gemeindehauses mehrere Steine auf den darunterliegenden Bereich. Dabei wurde die Heckscheibe eines geparkten Pkw beschädigt. Zudem wurde eine 31-jährige Frau durch ein herabgeworfenes Wurfgeschoss nur knapp verfehlt und beinahe am Kopf getroffen. Nach derzeitigem Stand ist nicht auszuschließen, dass weitere geparkte Fahrzeuge durch die Steine beschädigt wurden. Nach dem Eintreffen der Polizei flüchteten die drei Jugendlichen zunächst vom Tatort. Die Tatverdächtigen konnten im weiteren Verlauf jedoch ermittelt werden. Die Polizei Kusel bittet mögliche weitere Geschädigte, die im Tatzeitraum mit ihren Fahrzeugen in unmittelbarer Nähe des evangelischen Gemeindehauses geparkt hatten und Beschädigungen festgestellt haben, sich bei der Polizeiinspektion Kusel zu melden. Gegen die Jugendlichen wurden Ermittlungsverfahren eingeleitet. |PIKUS

