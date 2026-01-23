PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeiinspektion Kusel und Polizeiwache Schönenberg-Kübelberg

POL-PIKUS: Steinwürfe von Dach - Fahrzeuge beschädigt und Person gefährdet

Altenglan (Kreis Kusel) (ots)

Am 22.01.2026, gegen 16:50 Uhr, kam es in der Bahnhofstraße zu einem 
gefährlichen Vorfall. Drei Jugendliche warfen vom Dach des 
evangelischen Gemeindehauses mehrere Steine auf den darunterliegenden
Bereich.
Dabei wurde die Heckscheibe eines geparkten Pkw beschädigt. Zudem 
wurde eine 31-jährige Frau durch ein herabgeworfenes Wurfgeschoss nur
knapp verfehlt und beinahe am Kopf getroffen. Nach derzeitigem Stand 
ist nicht auszuschließen, dass weitere geparkte Fahrzeuge durch die 
Steine beschädigt wurden.
Nach dem Eintreffen der Polizei flüchteten die drei Jugendlichen 
zunächst vom Tatort. Die Tatverdächtigen konnten im weiteren Verlauf 
jedoch ermittelt werden.
Die Polizei Kusel bittet mögliche weitere Geschädigte, die im 
Tatzeitraum mit ihren Fahrzeugen in unmittelbarer Nähe des 
evangelischen Gemeindehauses geparkt hatten und Beschädigungen 
festgestellt haben, sich bei der Polizeiinspektion Kusel zu melden.
Gegen die Jugendlichen wurden Ermittlungsverfahren eingeleitet.
|PIKUS

Kontaktdaten für Presseanfragen:

Polizeipräsidium Westpfalz
Polizeiinspektion Kusel
Telefon: 0631 369-14499
E-Mail: pikusel@polizei.rlp.de
Internet: www.polizei.rlp.de/westpfalz

Original-Content von: Polizeiinspektion Kusel und Polizeiwache Schönenberg-Kübelberg, übermittelt durch news aktuell

