Polizeiinspektion Kusel und Polizeiwache Schönenberg-Kübelberg

POL-PIKUS: Platzverweis nach Streit auf Supermarkt-Parkplatz

Kusel (ots)

Am Dienstagnachmittag kam es auf dem Parkplatz eines Supermarkts im Stadtgebiet zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen einem 19- und einem 30-jährigen Mann. Der Streit zog die Aufmerksamkeit von Passanten auf sich, die daraufhin die Polizei alarmierten. Einsatzkräfte trafen die beiden "Streithähne" unverletzt, aber alkoholisiert an. Vorsorglich erteilten die Beamten beiden Männern einen Platzverweis. Weil die Auseinandersetzung von Unbeteiligten mit Smartphones aufgezeichnet worden sein könnte, weist die Polizei daraufhin, dass das unberechtigte Verbreiten der Aufnahmen strafbar sein könnte. |pikus

Kontaktdaten für Presseanfragen:

Polizeipräsidium Westpfalz
Polizeiinspektion Kusel
Telefon: 0631 369-14499
E-Mail: pikusel@polizei.rlp.de
Internet: www.polizei.rlp.de/westpfalz

Original-Content von: Polizeiinspektion Kusel und Polizeiwache Schönenberg-Kübelberg

