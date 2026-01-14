Polizeiinspektion Kusel und Polizeiwache Schönenberg-Kübelberg
POL-PIKUS: Platzverweis nach Streit auf Supermarkt-Parkplatz
Kusel (ots)
Am Dienstagnachmittag kam es auf dem Parkplatz eines Supermarkts im Stadtgebiet zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen einem 19- und einem 30-jährigen Mann. Der Streit zog die Aufmerksamkeit von Passanten auf sich, die daraufhin die Polizei alarmierten. Einsatzkräfte trafen die beiden "Streithähne" unverletzt, aber alkoholisiert an. Vorsorglich erteilten die Beamten beiden Männern einen Platzverweis. Weil die Auseinandersetzung von Unbeteiligten mit Smartphones aufgezeichnet worden sein könnte, weist die Polizei daraufhin, dass das unberechtigte Verbreiten der Aufnahmen strafbar sein könnte. |pikus
